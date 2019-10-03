Home
>
Concursos e Empregos
>
Viação Águia Branca abre 200 vagas de emprego

Viação Águia Branca abre 200 vagas de emprego

Oportunidades de emprego são para atuar na alta temporada; maior parte das é para o cargo de motorista

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 15:19

 - Atualizado há 6 anos

Viação Águia Branca contratação temporária Crédito: Divulgação

A Viação Águia Branca vai contratar mais de 200 profissionais para trabalhar no verão. As contratações deverão ocorrer até dezembro devido a alta temporada. Os selecionados vão atuar em Campo Grande, São Mateus, Teixeira de Freitas, Rio de Janeiro, Governador Valadares, Colatina e Linhares.

Recomendado para você

Oportunidades estão distribuídas nos campi de Alegre, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Ibatiba, Itapina, Montanha, Nova Venécia e Viana

Ifes prorroga inscrição de concurso com 13 vagas e salário de até R$ 6 mil

Para o Espírito Santo, são 321 vagas; oportunidade será destinada para atuação nas pesquisas domiciliares, econômicas e geocientíficas para os cargos de nível médio

IBGE prorroga inscrições para processo seletivo com 9.580 vagas temporárias

Oportunidades são para cargos de nível superior; carga horária será de 40 horas, com as contratações sendo feitas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

Telebras publica edital de concurso com 930 vagas e salário de R$ 11 mil

> Procurando emprego? CLIQUE e participe do grupo de Whatsapp da GAZETA

De acordo com a empresa, a maior parte das vagas serão destinadas ao cargo de motorista. Haverá ainda oportunidades para cobrador e agente de vendas.

A função de motorista exige que o profissional tenha o ensino fundamental completo, carteira de habilitação categoria D, curso de transporte de passageiros (resolução 168) e experiência com viagens em rodovias.

Os candidatos podem enviar o currículo para o email [email protected]. Para as vagas de motoristas, também é possível se cadastrar pelo site: bit.ly/MotoristaVAB e preencher o cadastro.

Após a contratação, os motoristas passam por intenso treinamento, sob acompanhamento de instrutores, antes de assumirem as rotas. Os contratos serão temporários.

> Leia mais sobre Concursos e Empregos

Leia mais

Leroy Merlin abre vagas de emprego no ES; veja como se inscrever

Chocolates Garoto contrata 300 profissionais para produção de Páscoa

Comércio vai abrir 5 mil vagas para trabalho temporário no ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais