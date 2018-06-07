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Níveis médio e superior

Veja quatro concursos previstos pelo Governo do Estado este ano

Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Iema vão abrir vagas para a contratação de pessoal

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 19:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 19:30
Treinamento de novos policiais militares no Centro de Formação da Polícia Militar em Cariacica Crédito: Arquivo /Fábio Vicentini
Quatro concursos públicos para a contratação de pessoal estão previstos pelo Governo do Estado para este ano. As oportunidades serão para cargos de níveis médio e superior e distribuídas pela Polícia Militar, Polícia Civil, Iema e Corpo de Bombeiros. A remuneração passa de R$ 6 mil mensais.
A Secretaria de Recursos Humanos também estuda a realização de mais dois concursos para a parte administrativa. As chances deverão atender a área meio de algumas instituições importantes para o Estado. Os certames são boas uma oportunidade a mais de emprego para os jovens, declarou Hartung.
De acordo com o governador Paulo Hartung, para a Polícia Militar serão quatro editais: soldados, oficiais, oficiais médicos e músicos. Serão 310 oportunidades, distribuídas pelos cargos de soldado (250), oficial (30), oficial médico do Hospital da Polícia Militar (20) e músico (10).
Estão previstas ainda a abertura de concurso público para o Corpo de Bombeiros com 120 vagas para soldados e 7 oficiais. A remuneração é de R$ 3.272,06 para soldados e R$ 6.716,48 para oficiais. Já estão inclusos a escala extra e o auxílio alimentação. Para participar do concurso, é necessário ter o nível médio, com exceção dos oficiais médicos, que exigem o nível superior.
Os editais para cada função serão divulgados separadamente. As seleções serão organizadas pelo Instituto AOCP. A Secretaria de Estado da Segurança Pùblica (Sesp) havia divulgado que as regras seriam publicadas até o final de maio, o que não ocorreu. Ainda não há previsão de quando os editais serão publicados.
POLÍCIA CIVIL
Já o concurso público da Polícia Civil prevê 173 vagas em cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 3.449,60 a R$ 4.860,80, respectivamente. As chances são para os cargos de escrivão de polícia (20), perito oficial criminal (50), psicólogo (4), médico legista (15), auxiliar de perícia médico legal (20), investigador de polícia (60) e assistente social (4). O cargo de auxiliar de perícia médico legal é destinado a candidatos que tenham o ensino médio. Para as demais oportunidades, a exigência é ter o nível superior.
A empresa que havia sido escolhida - o Instituto Acesso de Ensino, Pesquisa, Avaliação, Seleção e Emprego - desistiu de organizar o certame. Por conta disso, houve a necessidade de abrir uma nova licitação para escolher outra organizadora. O prazo para entrega das propostas termina nesta sexta-feira (8). Ainda não há previsão de quando o edital será publicado.
IEMA
Para dar mais agilidade aos processos de licenças ambientais, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema) terá reforço no quadro de servidores. Será realizado um concurso público para preencher 23 vagas em cargos de níveis médio e superior, com remuneração varia de R$ 1.738,88 a R$ 4.984,18.
O órgão ainda está em processo de escolha da empresa organizadora.
SEDU
Dos concursos anunciados para este ano, o da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) está em fase de conclusão. O resultado final está previsto para se publicado no dia 21 de junho. A seleção ofereceu um total de 1.025 vagas.

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