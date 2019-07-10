Qualificação

Veja os cursos para aprender uma profissão em Vitória

Candidatos podem se inscrever até 24 de julho; interessados precisam morar nos bairros onde estão sendo oferecidas as qualificação

Publicado em 10 de julho de 2019 às 12:21 - Atualizado há 6 anos

Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e morar na Grande Vitória, Aracruz ou Santa Leopoldina Crédito: Pixabay

Quem quer aprender uma profissão para entrar no mercado de trabalho ou ter um conhecimento a mais no currículo deve ficar atento. O Programa Qualificar ES abre 860 vagas em cursos de qualificação para os moradores de Vitória. Os alunos não pagam pelos cursos.

Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e morar no bairro onde está sendo oferecida a qualificação. É necessário ainda ser alfabetizado. Nos cursos da área da saúde o candidato tem que ter idade mínima de 18 anos.

E no Qualificar ES Mulher a candidata tem que preencher os requisitados citados e ser do sexo feminino.

As inscrições podem ser feitas até 24 de julho, no endereço www.qualificar.es.gov.br. Os resultados estão previstos para ser publicados nos dias 1º e 2 de agosto.

CONFIRA OS CURSOS

Vitória

Local do curso

EEEFM Aflordízio Carvalho da Silva. Bairro Da Penha

Cursos: Recepcionista (30), fotografia (30), cuidador infantil (30), inglês (30)

Local do curso

Associação de Moradores de Solon Borges

Cursos: Agente comunitário de saúde (30), auxiliar de estoque e armazenamento (30), maquiador (30), auxiliar de logística e produção (30), cuidador de idosos (30), design de sobrancelhas (30), auxiliar de rotinas administrativas (30)

Local do curso

EMEF Otto Ewald Júnior, Rua Daniel Abreu Machado, 549, Itararé

Cursos: Fotografia (30), marketing - divulgando o seu negócio (30)

Local do curso

Multivix - Goiabeiras, Rua José Alves, 135 - Goiabeiras

Cursos: Excel (30)

Local do curso

Primeira Igreja Batista de Goiabeiras, Rua Adalfredo Vanick, 20, Goiabeiras.

Cursos: Preparação de salgados (30)

Local do curso

Igreja Assembleia de Deus Ministério Atos, Avenida Hermínio Blackman, 439, Bonfim.

Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (35), recepcionista (35), auxiliar de estoque e armazenamento (35), auxiliar de recursos humanos (35)

QUALIFICAR ES MULHER

Local do curso

EMEF Edna de Mattos Siqueira Gaudio, Rua Araujo Padilha, 25, Jesus de Nazareth

Cursos: Maquiador (30), empreendedorismo: criando e planejando negócios (30), costura (25), desing de sobrancelhas (30), marketing: divulgando o seu negócio (30), decoração de festas (30), atendimento ao cliente (30)

QUALIFICAR ES MULHER

Local do curso

Centro de Artes e Esportes Unificados, Rua Vinte e Três de Abril, 35, Santo André

Cursos: Panificação (30), maquiador (35)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta