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Qualificação

Veja os cursos para aprender uma profissão em Vitória

Candidatos podem se inscrever até 24 de julho; interessados precisam morar nos bairros onde estão sendo oferecidas as qualificação

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 12:21

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 jul 2019 às 12:21
Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e morar na Grande Vitória, Aracruz ou Santa Leopoldina Crédito: Pixabay
Quem quer aprender uma profissão para entrar no mercado de trabalho ou ter um conhecimento a mais no currículo deve ficar atento. O Programa Qualificar ES abre 860 vagas em cursos de qualificação para os moradores de Vitória. Os alunos não pagam pelos cursos. 
> Quase 5 mil vagas em cursos de graça para aprender uma profissão no ES
Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e morar no bairro onde está sendo oferecida a qualificação. É necessário ainda ser alfabetizado. Nos cursos da área da saúde o candidato tem que ter idade mínima de 18 anos.
E no Qualificar ES Mulher a candidata tem que preencher os requisitados citados e ser do sexo feminino.
> Mais de 4 mil vagas em cursos de graça para estudar em casa
As inscrições podem ser feitas até 24 de julho, no endereço www.qualificar.es.gov.br. Os resultados estão previstos para ser publicados nos dias 1º e 2 de agosto.
CONFIRA OS CURSOS
Vitória
Local do curso
EEEFM Aflordízio Carvalho da Silva. Bairro Da Penha
Cursos: Recepcionista (30), fotografia (30), cuidador infantil (30), inglês (30)
Local do curso
Associação de Moradores de Solon Borges
Cursos: Agente comunitário de saúde (30), auxiliar de estoque e armazenamento (30), maquiador (30), auxiliar de logística e produção (30), cuidador de idosos (30), design de sobrancelhas (30), auxiliar de rotinas administrativas (30)
Local do curso
EMEF Otto Ewald Júnior, Rua Daniel Abreu Machado, 549, Itararé
Cursos: Fotografia (30), marketing - divulgando o seu negócio (30)
Local do curso
Multivix - Goiabeiras, Rua José Alves, 135 - Goiabeiras
Cursos: Excel (30)
Local do curso
Primeira Igreja Batista de Goiabeiras, Rua Adalfredo Vanick, 20, Goiabeiras.
Cursos: Preparação de salgados (30)
Local do curso
Igreja Assembleia de Deus Ministério Atos, Avenida Hermínio Blackman, 439, Bonfim.
Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (35), recepcionista (35), auxiliar de estoque e armazenamento (35), auxiliar de recursos humanos (35)
QUALIFICAR ES MULHER
Local do curso
EMEF Edna de Mattos Siqueira Gaudio, Rua Araujo Padilha, 25, Jesus de Nazareth
Cursos: Maquiador (30), empreendedorismo: criando e planejando negócios (30), costura (25), desing de sobrancelhas (30), marketing: divulgando o seu negócio (30), decoração de festas (30), atendimento ao cliente (30)
QUALIFICAR ES MULHER
Local do curso
Centro de Artes e Esportes Unificados, Rua Vinte e Três de Abril, 35, Santo André
Cursos: Panificação (30), maquiador (35)
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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