Qualificação

Veja os cursos para aprender uma profissão em Vila Velha

Candidatos podem se inscrever até 24 de julho; interessados precisam morar no bairro onde está sendo oferecida a qualificação

Publicado em 10 de julho de 2019 às 12:21 - Atualizado há 6 anos

Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e morar na Grande Vitória, Aracruz ou Santa Leopoldina Crédito: Pixabay

Quem quer aprender uma profissão para entrar no mercado de trabalho ou ter um conhecimento a mais no currículo deve ficar atento. O Programa Qualificar ES abre 700 vagas para os moradores do município de Vila Velha. O aluno não paga pelo curso.

Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e morar no bairro onde está sendo oferecida a qualificação. É necessário ainda ser alfabetizado. Nos cursos da área da saúde o candidato tem que ter idade mínima de 18 anos.

No Qualificar ES Mulher a candidata tem que preencher os requisitados citados e ser do sexo feminino.

As inscrições podem ser feitas até 24 de julho, no endereço www.qualificar.es.gov.br. Os resultados estão previstos para ser publicados nos dias 1º e 2 de agosto.

CONFIRA OS CURSOS

Vila Velha

Local do curso

Casa do Menino, São Torquato

Cursos: Agente comunitário de saúde (30), auxiliar de logística e produção (30), informática (20), auxiliar de estoque e produção (30) e informática (20).

Local do curso

UMEF Alger Ribeiro Bossois, Cidade da Barra

Cursos: Auxiliar de departamento pessoal (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), berçarista (30), cuidador infantil (30), design de sobrancelhas (30), marketing: divulgando o seu negócio (30), recepcionista (30)

Local do curso

EEEFM Professor Geraldo Costa Alves, Boa Vista II

Cursos: Agente comunitário de saude (30), auxiliar de departamento pessoal (30), auxiliar de logística e produção (30), marketing: divulgando o seu negócio (30), montagem e manutenção de computadores (30), recepcionista (30).

QUALIFICAR ES MULHER

Local do curso

Igreja Embaixada da Família, Jockey de Itaparica

Cursos: Confeitaria (30), decoração de festas (30), design de sobrancelhas (30), preparação de salgados (30), doces para festas (30), maquiador (30)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta