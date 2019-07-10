Qualificação

Veja os cursos para aprender uma profissão em Cariacica

Candidatos podem se inscrever até 24 de julho; interessados precisam morar no bairro onde está sendo oferecida a qualificação

Publicado em 10 de julho de 2019 às 12:20 - Atualizado há 6 anos

Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e morar na Grande Vitória, Aracruz ou Santa Leopoldina Crédito: Pixabay

Quem quer aprender uma profissão para entrar no mercado de trabalho ou ter um conhecimento a mais no currículo deve ficar atento. O Programa Qualificar ES está 1.470 vagas abertas em cursos presenciais em Cariacica. Os alunos não pagam pelo curso.

Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e morar no bairro onde está sendo oferecida a qualificação. É necessário ainda ser alfabetizado. Nos cursos da área da saúde o candidato tem que ter idade mínima de 18 anos.

E no Qualificar ES Mulher a candidata tem que preencher os requisitados citados e ser do sexo feminino.

As inscrições podem ser feitas até 24 de julho, no endereço www.qualificar.es.gov.br. Os resultados estão previstos para ser publicados nos dias 1º e 2 de agosto.

CONFIRA OS CURSOS

Cariacica

Local do curso

Fundação Fé & Alegria, Rua Vitória, 353, Nova Esperança.

Cursos: Auxiliar de logística e produção (25), auxiliar de rotinas administrativas (25), auxiliar de departamento pessoal (25), recepcionista (25) e auxiliar de estoque e armazenamento (25).

Local do curso

EMEF Padre Anthonius Lute, Rua Paraguai, 16, Nova Esperança.

Cursos: Auxiliar de logística e produção (30) e operador de caixa (30).

Local do curso

EEEFM Teotônio Brandão Vilela, Rua Cento e Oito, 26, Nova Rosa da Penha II.

Cursos: Atendimento ao cliente (35), auxiliar de estoque e armazenamento (35), auxiliar de rotinas administrativas (35) e marketing: divulgando o seu negócio (35)

Local do curso

Multivix - Campo Grande, Rua Treze de Maio, 40, Campo Grande.

Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (35), maquiador (35) e informática (40).

Local do curso

EEEM Hunney Everest Piovesan, Rua Carlos Rogério de Jesus Gomes, s/nº, Santa Fé.

Cursos: Recepcionista (40), balconista de farmácia (40), marketing: divulgando o seu negócio (40), cuidador de idosos (40), auxiliar de recursos humanos (40) e inglês (40).

Local do curso

EEEFM Ana Lopes Balestrero, Rua Lourival de Almeida, 32, Flexal I.

Cursos: Informática (30), auxiliar de estoque e armazenamento (30), informática (30) excel (30) e recepcionista (30).

Local do curso

EMEF Rosa Penha, Rua Castelo Branco, 34, Rosa da Penha.

Cursos: Assistente de secretaria escolar (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), decoração de festas (30) e gestão financeira de pequenas e médias empresaS (30).

Local do curso

EMEF Noêmia Costa de Lima, Rua Ibiraçu, s/nº, Vista Mar.

Cursos: Auxiliar de logística e produção (35), decoração (35) e recreador (35).

Local do curso

Primeira Igreja Batista em Alto Lage, Rua Constância Novaes, 33, Alto Lage.

Cursos: Auxiliar de logística e produção (40) e auxiliar de rotinas administrativas (40).

Local do curso

Igreja Assembleia de Deus de Bela Aurora, Avenida Espírito Santo, 200, Bela Aurora.

Cursos: Auxiliar de recursos humanos (30), cuidador de idosos (30), decoração de festas (30), gestão financeira de pequenas e medias empresas (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), berçarista (30), recepcionista (30) e assistente de secretaria escolar (30)

Local do curso

Telecentro - Praça Ceu, Rua 74, s/nº, Nova Rosa da Penha

Curso: Auxiliar de logística e produção (40)

QUALIFICAR ES MULHER

Local do curso

Associação das Micro e Pequenas Empresas de Nova rosa da Penha.

Cursos: Maquiador(20), design de sobrancelhas (20) e maquiador (20).

