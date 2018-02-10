Veja o que estudar para o concurso da Petrobras

Na última quinta-feira, foi divulgado o edital para a contratação de 666 profissionais na Petrobras, dos quais 111 para contratação imediata e 555 para cadastro de reserva. A remuneração chega a R$ 10,7 mil.
Para a diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, os candidatos, considerando o curto período que resta até a data da prova, devem investir grande parte do tempo aos conhecimentos básicos de português e aos conhecimentos específicos exigidos para os níveis médio e superior.
Segundo ela, o conteúdo dos conhecimentos específicos, historicamente, é exigido pela Cesgranrio de forma muito profunda, o que exige dos concurseiros amplo domínio de suas áreas, valendo investir na resolução de provas anteriores da banca examinadora, que tem sido sistematicamente a mesma: Cesgranrio.
Os concursos realizados pela Petrobras são muito cobiçados, estando dentre os mais disputados do país, considerando os vários atrativos, como participação nos lucros, previdência complementar e plano de saúde. Outro grande atrativo é a expressiva quantidade de vagas, considerando que, no geral, os concursos têm sido para poucas vagas, afirma Ivone.
O coordenador do curso de Engenharia Química da UCL, Lucas Silveira Silva, orienta o candidato a ler o edital para conhecer as regras do certame e conferir o conteúdo que será cobrado. As provas de português e inglês são eliminatórias e para ser aprovado, será necessário ter 50% de acerto das questões de conhecimentos básicos, diz.
As inscrições começam nesta quinta-feira (8) e devem ser feitas até 5 de março pelo site www.cesgranrio.org.br. A taxa é de R$ 47 para cargos de nível médio e R$ 67 para cargos de nível superior.
As provas objetivas serão aplicadas no dia 8 de abril. De acordo com o edital, o exame de conhecimentos básicos contará com questões de Língua Portuguesa e Língua Inglesa para os cargos de nível superior, e de Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico para os de nível médio.
O QUE ESTUDAR PARA PROVA
Língua portuguesa
Conteúdo
De acordo com o professor de português do Curso França Junior, Luiz Almeida, 40% da prova deverá ser de interpretação de texto. Segundo ele, a banca costuma trabalhar com questões conjunção adverbiais, adjunto adverbial, crase, concordância verbal, regência verbal, pronome relativo (tanto em concordância como em regência), pontuação, coesão e coerência. Ao todo, serão 10 questões de Língua Portuguesa, de caráter eliminatório.
Banca
Almeida destaca que a banca Cesgranrio exige muita concentração do aluno na hora de responder as provas. Os exames da Cesgranrio não são tão fáceis quanto se pensa, mas tranquilas para quem estudou.
Raciocínio lógico
Conteúdo
De acordo com o professor de raciocínio lógico e matemática da Academia do Concurso, Domingos Cereja, nas provas da Petrobras é comum cair analise combinatória, probabilidade, Progressão Aritmética (PA), Progressão Geométrica (PG), juros simples e compostos. As provas da Cesgranrio são do mesmo estilo, diversificada, de fácil solução, mas com duas questões, em média, com nível mais elevado, diz.
Banca
O professor ressalta que ainda dá tempo para estudar para os exames. Ele lembra que a Cesgranrio gosta de utilizar todo o conteúdo que está disponível no edital. Avalie o edital e resolva provas antigas da banca, comenta. A disciplina é cobrada para os cargos de nível médio e técnico.