Veja o que estudar para o concurso da Petrobras

A maior parte das vagas é para a sede da Petrobras no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

Na última quinta-feira, foi divulgado o edital para a contratação de 666 profissionais na Petrobras, dos quais 111 para contratação imediata e 555 para cadastro de reserva. A remuneração chega a R$ 10,7 mil.

Para a diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, os candidatos, considerando o curto período que resta até a data da prova, devem investir grande parte do tempo aos conhecimentos básicos de português e aos conhecimentos específicos exigidos para os níveis médio e superior.

Segundo ela, o conteúdo dos conhecimentos específicos, historicamente, é exigido pela Cesgranrio de forma muito profunda, o que exige dos concurseiros amplo domínio de suas áreas, valendo investir na resolução de provas anteriores da banca examinadora, que tem sido sistematicamente a mesma: Cesgranrio.

Os concursos realizados pela Petrobras são muito cobiçados, estando dentre os mais disputados do país, considerando os vários atrativos, como participação nos lucros, previdência complementar e plano de saúde. Outro grande atrativo é a expressiva quantidade de vagas, considerando que, no geral, os concursos têm sido para poucas vagas, afirma Ivone.

O coordenador do curso de Engenharia Química da UCL, Lucas Silveira Silva, orienta o candidato a ler o edital para conhecer as regras do certame e conferir o conteúdo que será cobrado. As provas de português e inglês são eliminatórias e para ser aprovado, será necessário ter 50% de acerto das questões de conhecimentos básicos, diz.

www.cesgranrio.org.br. A taxa é de R$ 47 para cargos de nível médio e R$ 67 para cargos de nível superior. As inscrições começam nesta quinta-feira (8) e devem ser feitas até 5 de março pelo site. A taxa é de R$ 47 para cargos de nível médio e R$ 67 para cargos de nível superior.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 8 de abril. De acordo com o edital, o exame de conhecimentos básicos contará com questões de Língua Portuguesa e Língua Inglesa para os cargos de nível superior, e de Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico para os de nível médio.

O QUE ESTUDAR PARA PROVA

Língua portuguesa

Conteúdo

De acordo com o professor de português do Curso França Junior, Luiz Almeida, 40% da prova deverá ser de interpretação de texto. Segundo ele, a banca costuma trabalhar com questões conjunção adverbiais, adjunto adverbial, crase, concordância verbal, regência verbal, pronome relativo (tanto em concordância como em regência), pontuação, coesão e coerência. Ao todo, serão 10 questões de Língua Portuguesa, de caráter eliminatório.

Banca

Almeida destaca que a banca Cesgranrio exige muita concentração do aluno na hora de responder as provas. Os exames da Cesgranrio não são tão fáceis quanto se pensa, mas tranquilas para quem estudou.

Raciocínio lógico

Conteúdo

De acordo com o professor de raciocínio lógico e matemática da Academia do Concurso, Domingos Cereja, nas provas da Petrobras é comum cair analise combinatória, probabilidade, Progressão Aritmética (PA), Progressão Geométrica (PG), juros simples e compostos. As provas da Cesgranrio são do mesmo estilo, diversificada, de fácil solução, mas com duas questões, em média, com nível mais elevado, diz.

Banca

O professor ressalta que ainda dá tempo para estudar para os exames. Ele lembra que a Cesgranrio gosta de utilizar todo o conteúdo que está disponível no edital. Avalie o edital e resolva provas antigas da banca, comenta. A disciplina é cobrada para os cargos de nível médio e técnico.