Veja como concorrer às vagas da Águia Branca

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 10:49
- Atualizado há 6 anos
A Viação Águia Branca está com 200 vagas de emprego temporários para diversos setores da empresa. A maior parte dos empregos a serem gerados é para motorista, mas existe ainda oportunidades para cobrador e agente de vendas.
Os interessados devem mandar o currículo para o email [email protected] e para as vagas de motoristas também tem a opção de se cadastrar pelo site: bit.ly/MotoristaVAB e preencher o cadastro.
O cargo de motorista exige que os candidatos tenham o ensino fundamental completo, carteira de habilitação categoria D, curso de transporte de passageiros (resolução 168) e experiência com viagens em rodovias. Após a contratação, os motoristas passam por intenso treinamento, sob acompanhamento de instrutores, antes de assumirem as rotas.
As 200 vagas de emprego são para temporários e as contratações vão ocorrer até dezembro. A maioria é em decorrência da alta temporada no final do ano. As vagas são para os setores de Campo Grande, São Mateus, Teixeira de Freitas, Rio de Janeiro, Governador Valadares, Colatina e Linhares.
