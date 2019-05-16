Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Veja as 3.500 vagas para cursos de qualificação a distância
Qualificar ES

Veja as 3.500 vagas para cursos de qualificação a distância

Interessados podem se inscrever até 26 de maio; são 10 opções de cursos de 120 horas

Publicado em 16 de Maio de 2019 às 16:28

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 mai 2019 às 16:28
Opções para quem quer fazer um curso da modalidade a distância Crédito: janeb13/Pixabay
O governo do Espírito Santo abriu mais de 8 mil vagas em cursos de qualificação profissionais. Do total de oportunidades, 3.500 oportunidades são para a modalidade a distância.
Veja as vagas oferecidas pelo Programa Qualificar ES
As inscrições já estão abertas e seguem até 26 de maio de 2019, no site www.qualificar.es.gov.br. A seleção será por ordem de inscrição.
CONFIRA AS VAGAS 
- Alfabetização e letramento na educação infantil (120h): 350
- Auxiliar administrativo (120h): 350
- Excel avançado (120h): 350
- Informática avançada (120h): 350
- Informática básica (120h): 350
- Inglês básico (120h): 350
- Marketing em moda (120h): 350
- Robótica educacional (120h): 350
- Secretaria escolar (120h): 350
- Tecnologias educacionais (120h): 350
Total: 3.500

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cursos es Vagas (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crime aconteceu após uma discussão entre familiares na região de São José
Dupla é presa na Serra após matar jovem e balear homem em Mantenópolis
Imagem de destaque
Agonorexia: 6 riscos de “perder a fome” com canetas para emagrecer
Parte do material apreendido com suspeito na Praia das Gaivotas, em Vila Velha
Jovem é preso por tráfico de 'vapes' com maconha líquida em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados