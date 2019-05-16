Veja as 3.500 vagas para cursos de qualificação a distância

O governo do Espírito Santo abriu mais de 8 mil vagas em cursos de qualificação profissionais. Do total de oportunidades, 3.500 oportunidades são para a modalidade a distância.
As inscrições já estão abertas e seguem até 26 de maio de 2019, no site www.qualificar.es.gov.br. A seleção será por ordem de inscrição.
CONFIRA AS VAGAS
- Alfabetização e letramento na educação infantil (120h): 350
- Auxiliar administrativo (120h): 350
- Excel avançado (120h): 350
- Informática avançada (120h): 350
- Informática básica (120h): 350
- Inglês básico (120h): 350
- Marketing em moda (120h): 350
- Robótica educacional (120h): 350
- Secretaria escolar (120h): 350
- Tecnologias educacionais (120h): 350
Total: 3.500