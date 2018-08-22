Vale abre 204 novas vagas de estágio no ES

Estágio Crédito: Reprodução | Internet

Vale anunciou nesta quarta-feira (22) a abertura de 204 vagas no Espírito Santo e um total de mais 600 oportunidades em seis Estados. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de setembro pelo site www.vale.com/estagio. Dona de um dos processos seletivos mais concorridos do Brasil, aanunciou nesta quarta-feira (22) a abertura de 204 vagas noe um total de mais 600 oportunidades em seis Estados. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de setembro pelo site

O processo seletivo contará com quatro etapas. Durante a inscrição, o candidato deverá preencher um formulário chamado "escala de crenças", em que vai informar quais são os seus valores pessoais. Esses dados serão cruzados com o valor da empresa que, se tiver interesse no candidato, passa para a próxima etapa.

O estudante também vai participar de testes online de raciocínio lógico e inglês, uma entrevista em vídeo e outra entrevista final. Alunos de nível superior que estejam nos dois últimos anos de curso, ou seja, com formatura prevista entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020 podem se candidatar.

Já para os candidatos de nível técnico, a exigência é que tenham formatura prevista até dezembro do ano que vem ou que sejam formados na parte teórica, desde que não tenham cumprido a carga horária de estágio obrigatório e ainda estejam matriculados em uma instituição de ensino.

QUEM PODE PARTICIPAR?

Podem participar universitários de vários cursos, entre eles Engenharia, Administração de Empresas, Economia, Ciências Contábeis e Ciências da Computação. Também terão a oportunidade de se inscrever estudantes de nível técnico de mais de 20 cursos, como Mecânica, Eletrotécnica, Eletromecânica, Mineração e Segurança do Trabalho.

Na última edição do programa, em 2017, a relação foi de 153 candidatos por vaga. Os selecionados que passarem no processo iniciarão o estágio a partir de janeiro de 2019 e receberão bolsa-auxílio mensal de até R$ 1.375,00 (os valores variam dependendo do curso, técnico ou superior, e da carga horária), assistência médica e seguro de vida.