Vale abre 150 vagas de estágio de níveis médio e superior

A Vale está com inscrições abertas para o Programa de Estágio. A oferta é de 150 vagas para níveis técnico e superior, nos Estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

A bolsa-auxílio para os cargos de nível técnico é de R$ 664,20 (4 horas) e R$ 996,30 (6h). Já para nível superior é de R$ 916,35 (4h), R$ 1.375,14 (6h) e R$ 1.832,70 (8h).

Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de maio. Os aprovados devem começar a estagiar no segundo semestre deste ano. Os estágios de nível técnico possuem contrato de um ano. Os estágios de nível superior também possuem contrato de um ano, podendo ser renovado por mais um ano.