Vale abre 150 vagas de estágio de níveis médio e superior

A Vale está com inscrições abertas para o Programa de Estágio. A oferta é de 150 vagas para níveis técnico e superior, nos Estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
A bolsa-auxílio para os cargos de nível técnico é de R$ 664,20 (4 horas) e R$ 996,30 (6h). Já para nível superior é de R$ 916,35 (4h), R$ 1.375,14 (6h) e R$ 1.832,70 (8h).
Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de maio. Os aprovados devem começar a estagiar no segundo semestre deste ano. Os estágios de nível técnico possuem contrato de um ano. Os estágios de nível superior também possuem contrato de um ano, podendo ser renovado por mais um ano.
CONFIRA AS VAGAS
NÍVEL TÉCNICO
Téc. Administração
Téc. Agrimensura
Téc. Edificações
Téc. Elétrica
Téc. Eletroeletrônica
Téc. Eletromecânica
Téc. Eletrônica
Téc. Informática
Téc. Logística
Tec. Logística
Téc. Portos
Téc. Segurança do Trabalho
Téc. Administração
Tec. Adm. de Empresas
Téc. Segurança do Trabalho
Téc. Enfermagem
Téc. Portos
Téc. Mecânica
Téc. Segurança do Trabalho
NÍVEL SUPERIOR
Administração
Análise de Sistemas
Arquitetura e Urbanismo
Ciências Contábeis
Ciências da Computação
Ciências Econômicas
Eng. Florestal
Eng. Ambiental
Eng. Produção
Engenharia da Computação
Engenharia de Controle e Automação
Engenharia de Materiais
Engenharia de Produção
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Engenharia Metalúrgica
Sistema da Informação