Vale abre 125 vagas para Programa Jovem Aprendiz

Curso técnico em mecânica do Senai Crédito: divulgação / pronatec

Já estão abertas as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz da Vale. A oferta é de 125 vagas para os cursos de Eletrotécnica, Mecânica e Edificações. Os interessados podem concorrer até o dia 23 de novembro, e os aprovados vão estudar nas unidades do Senai de Vila Velha e Serra.

Os interessados devem ter concluído ou estar cursando a partir do segundo ano do ensino médio e ter nascido entre 5 de fevereiro de 2001 e 4 de fevereiro de 2003.

Os candidatos serão selecionados por meio de prova de múltipla escolha das disciplinas de Português, Matemática e Física. Os exames serão aplicados no dia 6 de dezembro.

O programa tem como objetivo preparar jovens para o primeiro emprego em atividades operacionais por meio de qualificação profissional técnica, por isso é destinado a quem não tem registros na Carteira de Trabalho e não participou de qualquer outro programa de aprendizagem.

Para se inscrever, o candidato precisa ir até o Senai com a cópia e original do RG, do CPF, da Carteira de Trabalho e do comprovante de residência atualizado (contas recebidas nos últimos três meses  via Correios). Também são necessários o histórico ou a declaração original da escola que comprove a série cursada ou a conclusão do curso, além da ficha de inscrição com os dados pessoais e o curso escolhido.

De acordo com a mineradora, o jovem é matriculado em um curso de aprendizagem profissional e é admitido pela empresa via contrato de aprendizagem. Os selecionados receberão bolsa-auxílio de R$ 520,47, além de vale-transporte, plano de saúde, entre outros.

Mais informações no site www.vale.com/oportunidades

CURSOS E VAGAS DISPONÍVEIS

Unidade Serra:

Mecânica (50)  Turno: Matutino e Vespertino

Eletrotécnica (25)  Turno: Vespertino

Unidade Vila Velha:

Eletrotécnica (25)  Turno: Matutino

Edificações (25)  Turno: Matutino

INSCRIÇÕES

Nas unidades do Senai de Vila Velha e Serra, das 8h às 17h.

Senai de Vila Velha  Centro de Educação Profissional Hélcio Resende Dias

Endereço: Rodovia Darly Santos, s/n, Guaranhus, Vila Velha

Tel.: (27) 3399-5800

Senai da Serra  Centro de Educação Profissional Jones Santos Neves

Endereço: Av. Paulo Miguel Bohomoletz, 520, Civit, Serra