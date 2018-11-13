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Até 23 de novembro

Vale abre 125 vagas para Programa Jovem Aprendiz

Interessados devem ter concluído ou estar cursando a partir do segundo ano do ensino médio

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 13:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 13:37
Curso técnico em mecânica do Senai Crédito: divulgação / pronatec
Já estão abertas as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz da Vale. A oferta é de 125 vagas para os cursos de Eletrotécnica, Mecânica e Edificações. Os interessados podem concorrer até o dia 23 de novembro, e os aprovados vão estudar nas unidades do Senai de Vila Velha e Serra.
Os interessados devem ter concluído ou estar cursando a partir do segundo ano do ensino médio e ter nascido entre 5 de fevereiro de 2001 e 4 de fevereiro de 2003.
Os candidatos serão selecionados por meio de prova de múltipla escolha das disciplinas de Português, Matemática e Física. Os exames serão aplicados no dia 6 de dezembro.
O programa tem como objetivo preparar jovens para o primeiro emprego em atividades operacionais por meio de qualificação profissional técnica, por isso é destinado a quem não tem registros na Carteira de Trabalho e não participou de qualquer outro programa de aprendizagem.
Para se inscrever, o candidato precisa ir até o Senai com a cópia e original do RG, do CPF, da Carteira de Trabalho e do comprovante de residência atualizado (contas recebidas nos últimos três meses  via Correios). Também são necessários o histórico ou a declaração original da escola que comprove a série cursada ou a conclusão do curso, além da ficha de inscrição com os dados pessoais e o curso escolhido.
De acordo com a mineradora, o jovem é matriculado em um curso de aprendizagem profissional e é admitido pela empresa via contrato de aprendizagem. Os selecionados receberão bolsa-auxílio de R$ 520,47, além de vale-transporte, plano de saúde, entre outros.
Mais informações no site www.vale.com/oportunidades.
CURSOS E VAGAS DISPONÍVEIS
Unidade Serra:
Mecânica (50)  Turno: Matutino e Vespertino
Eletrotécnica (25)  Turno: Vespertino
Unidade Vila Velha:
Eletrotécnica (25)  Turno: Matutino
Edificações (25)  Turno: Matutino
INSCRIÇÕES
Nas unidades do Senai de Vila Velha e Serra, das 8h às 17h.
Senai de Vila Velha  Centro de Educação Profissional Hélcio Resende Dias
Endereço: Rodovia Darly Santos, s/n, Guaranhus, Vila Velha
Tel.: (27) 3399-5800
Senai da Serra  Centro de Educação Profissional Jones Santos Neves
Endereço: Av. Paulo Miguel Bohomoletz, 520, Civit, Serra
Tel.: (27) 3298-7800

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