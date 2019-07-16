Todos os níveis

Vagas temporárias em órgãos públicos com salário de até R$ 8,5 mil

Oportunidades estão nas prefeituras de Guarapari, Fundão e Boa Esperança, além do Consórcio Público da Região Norte

Publicado em 16 de julho de 2019 às 19:47 - Atualizado há 6 anos

Prefeitura de Fundão contrata motorista profissional Crédito: Reprodução internet

Oportunidades para quem quer trabalhar com contrato temporários no serviço público. As prefeituras de Guarapari, Fundão e Boa Esperança, além do Consórcio Público da Região Norte estão com inscrições abertas para processos seletivos com salários que podem chegar a R$ 8,5 mil.

Há chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Prefeitura de Boa Esperança

Seleção com 11 vagas para cargos de níveis médio e superior. Há chances disponíveis entre as seguintes funções: auxiliar de serviços odontológicos da ESF, técnico de enfermagem da ESF, enfermeiro, enfermeiro ESF, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico (1), médico cardiologista (1), médico da ESF (2), médico endocrinologista (1), médico ginecologista obstetra (1), médico ortopedista (1), médico pediatra (1), médico psiquiatra (1) e odontólogo da ESF (2). O salário varia de R$ 1.106,60 a R$ 8.500, acrescido de auxílio-alimentação.

Inscrições: Até 17 de julho de 2019, no site www.idcap.org.br. O pagamento da taxa de inscrição nos valores entre R$ 25 e R$ 30.

Prefeitura de Guarapari

Processo seletivo simplificado para a contratação de 13 atendentes em consultórios. A remuneração é de R$ 1.045,00 para carga horária é de 40 horas semanais. Os candidatos precisam ter Ensino Fundamental e registro no Conselho Regional de Odontologia.

Inscrições: Podem ser feitas dias 18 e 19 de julho de 2019, na sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rua Adamastor Antônio da Silva, s/nº, Muquiçaba, Guarapari. O atendimento ocorre das 9h às 17h.

Consórcio Público da Região Polinorte

Estão abertas oportunidades para o cargo de auxiliar de serviços gerais. Há uma vaga para quem tem o ensino fundamental completo. A carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 1.049,11.

Inscrições: dias 23 e 24 de julho de 2019, na sede do CIM Polinorte, Rua Dr. Antônio Barroso Gomes, 5, Cohab, Ibiraçu, das 8h às 17h.

Prefeitura de Fundão

Seleção para contratar motorista profissional. A oferta é de quatro vagas para candidatos que tenham Carteira Nacional de Habilitação categoria D, ensino fundamental completo e experiência profissional mínima de 24 meses. A remuneração é de R$ 938,53 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais

Inscrições: na Secretaria Municipal Trabalho, da Habitação e da Assistência Social, localizada na Rua Luiza Gon Pratti, 41, Centro, Fundão, nos dias 30 e 31 de julho de 2019, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta