Vagas para pessoas com deficiência em Cariacica

Há oportunidades para atuar em diversas áreas Crédito: Arquivo

A Prefeitura de Cariacica, por meio da Agência do Trabalhador, firmou uma parceria com a Cervejaria Ambev para seleção de pessoas que tenham algum tipo de deficiência parcial. Os interessados devem procurar a unidade até quarta-feira, dia 23, a partir das 9h.

As oportunidades são para cargos são voltados para área operacional e de sistemas, com vagas que vão desde auxiliar de motorista até a gerência. A Ambev dá boas condições de trabalho e chances de crescimento, afirma o gerente de Capacitação Profissional, Emprego e Renda, Joe Lima.

O atendimento será feito em um guichê exclusivo. Os candidatos serão encaminhamento para a entrevista na Ambev, que fica na Rodovia do Contorno.