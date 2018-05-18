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Até o dia 23

Vagas para pessoas com deficiência em Cariacica

Oportunidades são para cargos são voltados para área operacional e de sistemas

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 14:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 14:24
Há oportunidades para atuar em diversas áreas Crédito: Arquivo
A Prefeitura de Cariacica, por meio da Agência do Trabalhador, firmou uma parceria com a Cervejaria Ambev para seleção de pessoas que tenham algum tipo de deficiência parcial. Os interessados devem procurar a unidade até quarta-feira, dia 23, a partir das 9h.
As oportunidades são para cargos são voltados para área operacional e de sistemas, com vagas que vão desde auxiliar de motorista até a gerência. A Ambev dá boas condições de trabalho e chances de crescimento, afirma o gerente de Capacitação Profissional, Emprego e Renda, Joe Lima.
O atendimento será feito em um guichê exclusivo. Os candidatos serão encaminhamento para a entrevista na Ambev, que fica na Rodovia do Contorno.
A Agência do Trabalhador de Cariacica funciona na Avenida Kleber Andrade, em frente ao DPJ de Cariacica. O candidato precisa levar obrigatoriamente a Carteira de Trabalho e um laudo com a Classificação Internacional de Doenças (CID).

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