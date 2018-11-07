Vagas para guarda-vidas em três prefeituras do ES

Guarda-vidas em Linhares Crédito: Divulgação / Prefeitura de Linhares

As prefeituras de Anchieta, Aracruz e Linhares estão com inscrições abertas para vagas de guarda-vidas. A oferta é de 118 vagas e a remuneração pode chegar a R$ 1,2 mil. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.

Os contratos serão temporários e os contratados vão trabalhar nas praias dos municípios durante o verão.

CONFIRA AS SELEÇÕES

PREFEITURA DE ANCHIETA

A Prefeitura de Anchieta abriu processo seletivo para contratar guarda-vidas. Serão 14 vagas e a remuneração mensal é de R$ 1.200,00. As inscrições podem ser feitas nos dias 8 e 9 de novembro de 2018, diretamente na Gerência Municipal de Segurança Pública e Social, que fica localizada na Rua das Gabirobas, nº 406, Bairro Nova Esperança. O atendimento no local acontece nos horários de 9h às 12h e de 13h às 16h.

PREFEITURA DE ARACRUZ

A Prefeitura de Aracruz vai contratar 60 guarda-vidas. As inscrições podem ser feitas até 14 de novembro de 2018. Os contratos serão temporários. A remuneração é de R$ 1.106,56. Para participar da seleção, é ter idade mínima de 18 anos e o Ensino Fundamental Completo. A jornada de trabalho é de 44 horas semanais em regime de escala. O atendimento será na Secretaria de Turismo e Cultura, na Rua Zacarias Bento Nascimento, 167, Centro de Aracruz, das 8h às 11h e das 12h às 18h.

PREFEITURA DE LINHARES