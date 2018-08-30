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Vagas para estudantes de Direito em Cachoeiro de Itapemirim

Inscrições podem ser feitas de 3 a 12 de setembro; seleção é aberta a quem está entre o 3º e o 7º período

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 13:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2018 às 13:39
Sede do Tribunal de Justiça: chances são para o Sul do Estado Crédito: Divulgação
A 2ª Vara da Infância e da Juventude de Cachoeiro de Itapemirim vai abrir processo seletivo para a contratação de estagiários de graduação. Os interessados podem se inscrever 3 a 12 de setembro de 2018, na Secretaria do Cartório da unidade judiciária, pessoalmente ou por procuração ou ainda pelo e-mail [email protected]
Para participar da seleção, o candidato precisa preencher a ficha de inscrição informando corretamente os dados solicitados, especialmente o número do documento de identidade. Após o término do prazo de inscrição, a lista de inscrições deferidas será publicada em até 24 horas, no mural da Secretaria da 2ª Vara da Infância e Juventude. A informação também pode ser obtida na Secretaria da Comarca pelo número (28) 3526-5844.
A seleção é abertas a estudantes regularmente matriculados entre o 3º e o 7º período do curso de Direito, com frequência efetiva em instituição de ensino integrante da rede pública ou privada. A seleção é destinada ao preenchimento de uma vaga de estágio remunerado, bem como à formação de cadastro de reserva.
O processo seletivo contará com prova objetiva, com 20 questões de múltipla escolha no valor de 1 ponto cada uma; e prova dissertativa, no valor de 10 pontos. Serão avaliados conhecimentos em Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Processual Civil, Direito Penal, Direito Processual Penal, Estatuto da Criança e Adolescente (Lei 8069/90), Lei do Sinase (Lei 12594/12) e Lei de drogas (Lei 11343/2006).
Os testes serão aplicados no dia 17 de setembro de 2018, das 13 às 14h30, na sala de treinamento e/ou salão do Júri, dependendo do número de inscrições deferidas. O candidato deverá comparecer ao local, com 15 minutos de antecedência para o início da prova, munido de caneta esferográfica azul ou preta, da ficha de inscrição e do documento de identidade original. Não será admitido ingresso de candidato no local após o horário de início das provas.
Serão considerados aprovados e habilitados, os candidatos que alcançarem a nota mínima correspondente a 50% da prova objetiva e dissertativa. O resultado preliminar será divulgado em até cinco dias úteis após a aplicação da avaliação.
 

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