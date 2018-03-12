Vagas de emprego no ES: mais de 900 oportunidades em agências do Sine

Crédito: Fernando Madeira

A semana começa com 933 vagas de emprego com carteira assinada no Espírito Santo. As oportunidades estão disponíveis nas agências do Sine vinculadas ao Governo do Estado e nas agências administradas pelas prefeituras de Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica.

Os interessados em alguma das oportunidades devem procurar uma das unidades com a documentação necessária: carteira de trabalho, documento de identidade, CPF e comprovante de residência.

A seleção é feita de acordo com os requisitos estabelecidos pela empresa. Depois, os candidatos são encaminhados para entrevista.

Sine Anchieta

Endereço: Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, esquina com a Rodovia do Sol, s/n, Centro - Casa do Cidadão.

Vagas: empregado doméstico (1)

Sine Aracruz

Endereço: Av. Venâncio Flores, s/nº, Centro - Aracruz-ES.

Vagas: borracheiro (1); eletricista de máquinas (1); mecânico automotivo (3); operador de motosserra (1); supervisor escalador (1); vendedor externo (1); cobrador (2); vigia (1); auxiliar de manutenção (1).

Sine Barra de São Francisco

Endereço: Alameda santa Terezinha, 100  Barra de São Francisco  ES.

Vagas: auxiliar de recursos humanos (1); arrumadeira de hotel (1); auxiliar de cozinha (7); Garçom (7).

Sine Cachoeiro de Itapemirim

Endereço: Avenida Beira Rio, Nº 141, Ed. Portela, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Vagas: auxiliar de telemarketing (5 vagas para pessoa com deficiência); auxiliar de topógrafo (1); dedetizador (1); empregada doméstica (1); operador de tratamento de calda (1 vaga para pessoa com deficiência); pintor automotivo (1); soldador industrial (1 vaga para pessoa com deficiência); técnico em segurança do trabalho (1); vendedor externo (2); vendedor interno (5).

Sine Cariacica

Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica-ES.

Vagas: atendente de telemarketing (10 vagas para pessoas com deficiência)  assistente administrativo (1); auxiliar mecânico de refrigeração (1); consultor de vendas (10); mecânico de bombas hidráulicas (1); montador para instalação de calefação e refrigeração (1); vendedor porta a porta (1).

Sine Colatina

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: mecânico de automóveis (1); operador de retroescavadeira (1); carpinteiro (3); mecânico de manutenção em geral (1); engenheiro civil (1); engenheiro florestal (1); gerente de estudos e projetos ambientais (1).

Sine Linhares

Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: auxiliar de cozinha (2); auxiliar de limpeza (1 vaga para pessoa com deficiência); apontador de pessoal (1); cozinheiro (2); eletricista automotivo (2); instalador de piscina (1); mecânico de refrigeração (1); mecânico automotivo (2); mecânico/operador de máquinas (1); operador de máquina de sorvete (1); professor de inglês (1); sushiman (1); técnico em enfermagem do trabalho (2); vendedor interno (1).

Sine Nova Venécia

Endereço: Rua Espírito Santo, 85 - Beira Rio.

Vagas: atendente (1); técnico de informática (1); representante comercial (1); chapeiro (1); auxiliar de cozinha (7); garçom (7).

Sine São Mateus

Endereço: Praça Anchieta, 152  Centro.

Vagas: auxiliar de cozinha (1); auxiliar de saúde bucal (1); auxiliar contábil (1); auxiliar de produção (15); contato publicitário (1); costureira (1); cozinheiro (2); chapeiro (1); dentista (1); eletricista automotivo (1); enfermeiro (1); inspetor de faixas para duto (1); mecânico automotivo (1); nutricionista (1); odontopediatra (1); técnico de higiene bucal (1); técnico em refrigeração (1); soldador (30).

Sine Vila Velha

Endereço: R. Sete de Setembro, 95 - Centro de Vila Velha - ES, 29100-301

Vagas: ajudante de lustrador (2); arte-finalista (1); atendente de telemarketing (50); costureira em geral (4); costureira em geral (1); costureiro na confecção em série aberta (3); desenhista industrial gráfico (designer gráfico); estampador de tecido (2); esteticista (1); estofador de móveis (1); estoquista (1); lustrador de madeira (2); marceneiro (2); montador de automóveis (1); operador de máquinas de usinar madeira CNC (2); representante comercial (2); serralheiro; técnico de manutenção industrial (1); vendedor porta a porta (1); vendedor porta a porta (2).

Sine Serra

Endereço: Pró-Cidadão, avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe (antigo Shopping Norte)

Vagas: cozinheiro geral (1); auxiliar de açougue (2); mecânico eletricista de automóvel (1); auxiliar de limpeza (7); corretor de imóveis (4); cortador de mármore e granito (2); acabador de mármore e granito (2); operador de fresa ponte CNC (2); analista de sistemas (1); assistente de vendas (1); costureiro na confecção em série (2); estampador de tecido (2); desenhista industrial gráfico (2) costureiro à máquina na confecção em série (1); vendedor de serviços (2); mecânico de automóvel (1); atendente de telemarketing (20); auxiliar de linha de produção (5); mecânico industrial; (2) caldeireiro (2); encanador (2); soldador (2); auxiliar de linha de produção (1); vigia (1).

Agência do Trabalhador Cariacica

Endereço: R. Alfredo Alcure, nº 06 - Rio Branco, Cariacica - ES, 29146-220

Vagas: analista comercial (10); analista contábil (1); analista de rede (1); aplicador de laser (10); armador (15); assistente de logística (1); assistente de manutenção predial (1); assistente de projeto (10); assistente de TI (10); atendente de suporte (10); auxiliar de atendimento (1), auxiliar de ilustrador (2); auxiliar de obras (4); bombeiro hidráulico (16); camareira (3); carpinteiro (6); eletricista predial (12); estágio de administração (7); estágio de ciências contábeis (3); estágio de comércio exterior (1); estágio de comunicação social (2); estágio de ensino médio (5); estágio de letras/inglês (1); estágio de marketing (2); estágio de pós-graduação em direito (1); estágio de publicidade e propaganda (1); estágio técnico em administração (4); estágio superior em relações públicas (1); instrumentador cirúrgico (1); lustrador de móveis (2); mecânico automotivo (1); meio oficial de marcenaria (2); motorista carreteiro (10); motorista de caminhão (1); motorista de entrega (2); oficial de marcenaria (2); operador de máquinas de marcenaria (2); orientador ambiental (10); pedreiro (60); pintor automotivo (1); pizzaiolo - supermercado Carone (5); recepcionista (10); representante de atendimento (55); salgadeiro (1); supervisor de segurança do trabalho (10); suporte técnico nível II (1); técnico de enfermagem (10); técnico de manutenção e instalação de rede (1); vendedor (11); vendedor externo (10); ajudante geral carga e descarga (1); analista operacional (5); auxiliar administrativo (2); auxiliar de capoteiro (1); auxiliar de produção (2); eletricista (3); representante de atendimento; técnico em eletrotécnica - energia solar (1).

Agência do Trabalhador Vitória

Endereço: R. Amélia da Cunha Ornelas, 295 - 3º Andar da Escola de Governo - Bento Ferreira, Vitória - ES, 29050-620