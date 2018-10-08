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Unimed Vitória abre inscrições para residência médica

Há vagas para Clínica Médica, Medicina da Família e Comunidade, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Cirúrgica Básica, Neonatologia e Medicina Paliativa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 19:34

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 19:34

Crédito: Reprodução/Pixabay
A Unimed Vitória abriu nesta segunda-feira (8) vagas para programas de residência médica, com oportunidades em várias especialidades. As inscrições começam no próximo dia 9 e vão até o dia 22 de outubro.
Há vagas para Clínica Médica, Medicina da Família e Comunidade, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Cirúrgica Básica, Neonatologia e Medicina Paliativa. 
As inscrições podem ser feitas através do site, no link 'processo seletivo'. A prova vai acontecer no dia 18 de novembro e as residências serão iniciadas no dia 1º de março de 2019.
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