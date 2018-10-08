Unimed Vitória abre inscrições para residência médica

A Unimed Vitória abriu nesta segunda-feira (8) vagas para programas de residência médica, com oportunidades em várias especialidades. As inscrições começam no próximo dia 9 e vão até o dia 22 de outubro.
Há vagas para Clínica Médica, Medicina da Família e Comunidade, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Cirúrgica Básica, Neonatologia e Medicina Paliativa.
As inscrições podem ser feitas através do site, no link 'processo seletivo'. A prova vai acontecer no dia 18 de novembro e as residências serão iniciadas no dia 1º de março de 2019.