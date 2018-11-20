União publica edital com 8,5 mil vagas para o Mais Médicos

Governo Federal lançou edital para contratar mais de 8 mil profissionais Crédito: Pixabay

O Ministério da Saúde publicou nesta terça-feira (20) o novo edital do programa Mais Médicos. A oferta é de 8.517 vagas para atuação em 2.824 municípios e 34 áreas indígenas, antes ocupadas por médicos cubanos. Para o Espírito Santo, foram destinadas 213 oportunidades em 47 municípios.

Os profissionais selecionados receberão salário de R$ 11.865,60 por 36 meses, com possibilidade de prorrogação. As atividades dos médicos incluem oito horas acadêmicas teóricas e 32 em unidades básicas de saúde. Como há vagas em áreas distantes, será repassada ajuda de custo para o médico que solicitar.

As inscrições começam a partir das 8h desta quarta-feira (21) e seguem até domingo, dia 25, pelo site www.maismedicos.gov.br . O início das atividades está previsto para 3 de dezembro.

De acordo com o edital, poderão participar do chamamento público médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no país.

A nossa preocupação foi diminuir os prazos da inscrição até a chegada do médico no município. Essa foi uma medida imediata, melhor forma, mais rápida e mais eficaz de não deixar faltar assistência médica em áreas com médico da cooperação, ressaltou o ministro da Saúde, Gilberto Occhi.

O edital é a medida emergencial adotada pelo governo brasileiro para garantir a assistência em locais que contam com profissionais de Cuba, após o comunicado da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) no qual o governo cubano informa que encerrou a cooperação no programa Mais Médicos.

A relação de todos os locais para os quais serão destinadas as vagas está no edital

O Programa Mais Médicos foi criado em 2013 com o objetivo de ampliar a assistência na Atenção Básica fixando médicos nas regiões com carência de profissionais.

VAGAS NO ES

Afonso Cláudio: 6

Alegre: 8

Alto Rio Novo: 1

Aracruz: 6

Barra de São Francisco: 4

Boa Esperança: 3

Bom Jesus do Norte: 1

Brejetuba: 3

Cachoeiro de Itapemirim: 23

Cariacica: 7

Castelo: 3

Colatina: 8

Conceição da Barra: 4

Domingos Martins: 1

Ecoporanga: 4

Guaçuí: 2

Guarapari: 2

Ibatiba: 2

Ibiraçu: 3

Ibitirama: 2

Irupi: 1

Itaguaçu: 1

Iúna: 4

Jaguaré: 1

Jerônimo Monteiro: 1

Laranja da Terra: 2

Linhares: 7

Mantenópolis: 1

Marataízes: 2

Mimoso do Sul: 4

Montanha: 1

Nova Venécia: 4

Pedro Canário: 1

Pinheiros: 5

Ponto Belo: 1

Rio Bananal: 2

Santa Leopoldina: 2

Santa Maria de Jetibá: 6

São Gabriel da Palha: 5

São José do Calçado: 1

São Mateus: 15

Serra: 29

Viana: 7

Vila Pavão: 1

Vila Valério: 2

Vila Velha: 9