União abre seis concursos com remuneração de até R$ 16 mil

O governo federal está com seis concursos públicos abertos para a contratação de novos servidores. Ao todo, são 4.728 vagas imediatas ou para formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 1.858,00, no Instituto Nucleares do Brasil, e R$ 16.620,46, na Agência Brasileira de Inteligência.
Confira as oportunidades abertas de acordo com a data de encerramento das inscrições.
O Superior Tribunal Militar (STM) está com inscrições abertas para o concurso público que visa a preencher 42 vagas. As inscrições seguem até às 18h do dia 15 de janeiro de 2018, por meio do endereço eletrônico www.cespe.unb.br, mediante pagamento de taxa nos valores de R$ 75,00 a R$ 86,00. No cargo de Analista Judiciário há oportunidades para profissionais das seguintes áreas: Administrativa (1); Judiciária (5); Apoio Especializado - Análise de Sistemas (1), Contabilidade (1), Engenharia Civil (1), Estatística (1), Revisão de Texto (1) e Serviço Social (1). Quanto às vagas na função de Técnico Judiciário são nas áreas Administrativa (27) e Apoio Especializado - Programação (3). Os cargos exigem nível médio ou superior de ensino e os profissionais que forem contratados vão receber salários que variam entre R$ 6.708,53 a R$ 11.006,83.
PETROBRAS
A Petrobras abriu concurso com 672 vagas, sendo 112 imediatas e 560 para formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior. Os salários variam de R$ 9.786,14 a R$ 10.544,04. As vagas são para administrador júnior, advogado júnior, analista de sistemas júnior - processos de negócio, contador júnior, economista júnior, engenheiro de produção júnior e estatístico júnior. As oportunidades são para atuar em Angra dos Reis, Duque de Caxias, Itaboraí, Rio de Janeiro, Seropédica, além de Macaé. As inscrições devem ser feitas até 30 de janeiro pelo site www.cesgranrio.org.br. A taxa é de R$ 67.
ABIN
A Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) abriu concurso com 300 vagas para cargos de nível médio e superior. São disponibilizadas oportunidades nas funções de Oficial de Inteligência (220), Oficial Técnico de Inteligência (60) e Agente de Inteligência (20). Profissionais com formação em diversas áreas da Engenharia, Administração, Economia, Contabilidade, Direito, Psicologia, Pedagogia, Matemática, Estatística, Tecnologia da Informação, Arquivologia, Biblioteconomia, dentre outras áreas, podem se inscrever. A remuneração varia de R$ 6,302,23 e R$ 16.620,46, correspondente a jornada de 40h semanais para aturarem em Brasília. As inscrições são recebidas no endereço eletrônico www.cespe.unb.br, até 18 horas do dia 30 de janeiro de 2018. A taxa varia de R$ 190,00 a R$ 230,00.
TRANSPETRO
A Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) abriu concurso público para 3.531 vagas, das quais 321 imediatas e 3.210 para formação de cadastro de reserva. Os salários vão de R$ 3.712,67 a R$ 6.619,90. Os interessados devem se inscrever no período até 31 de janeiro de 2018 por meio do endereço eletrônico www.cesgranrio.org.br, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 65,00. Há oportunidades imediatas nas funções de Auxiliar de Saúde (3); Condutor Bombeador (14); Condutor Mecânico (31); Cozinheiro (44); Eletricista (14); Moço de Convés (107); Moço de Máquinas (94) e Taifeiro (14) e mais 3.210 para formação de cadastro reserva.
AERONÁUTICA
A Aeronáutica está com inscrições abertas para o Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento do ano de 2019. A seleção é aberta a candidatos de ambos os sexos, com nível Médio concluído e Curso Técnico de nível Médio. Também é necessário não ter menos de 17 anos e nem 25 anos completos até 31 de dezembro de 2019. As inscrições podem ser feitas até 6 de fevereiro de 2018, por meio do preenchimento do formulário de solicitação, o qual será disponibilizado no endereço eletrônico ingresso.eear.aer.mil.br. Para ter as mesmas homologadas é necessário efetuar o pagamento de taxa no valor de R$ 60,00. São 183 vagas, as quais estão distribuídas entre as especialidades de Eletrônica (30); Administração (40); Enfermagem (45); Eletricidade (14); Informática (20); Laboratório (5); Obras (8); Pavimentação (8); Radiologia (5) e Topografia (8).
INSTITUTO NUCLEARES DO BRASIL
Já estão abertas as inscrições para o concurso público do Instituto Nucleares do Brasil (INB), o qual busca a formação de cadastro reserva para possíveis contratações de profissionais de nível Médio/ Técnico e Superior. A remuneração varia de R$ 1.858,00 a R$ 6.094,00 ao mês. As inscrições seguem até o dia 8 de fevereiro de 2018, no site www.gestaodeconcursos.com.br