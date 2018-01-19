União abre seis concursos com remuneração de até R$ 16 mil

O governo federal está com seis concursos públicos abertos para a contratação de novos servidores. Ao todo, são 4.728 vagas imediatas ou para formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 1.858,00, no Instituto Nucleares do Brasil, e R$ 16.620,46, na Agência Brasileira de Inteligência.