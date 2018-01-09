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Níveis médio e superior

União abre 4,1 mil vagas em 3 concursos e salários de até R$ 16 mil

Abin, Petrobras e Transpetro abrem seleção com 4,1 mil vagas em cargos de níveis médio e superior

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 13:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2018 às 13:14
Petrobras conta com vagas imediatas e para cadastro de reserva Crédito: Divulgação
A Agência Brasileira de Inteligência (Abin), a Petrobras e a Petrobras Transporte S.A. abrem nesta terça-feira (9) as inscrições para os concursos públicos que juntos vão preencher mais de 4,1 mil vagas.
Os cargos são de nível médio e superior. Os salários chegam a R$ 16.620,46. As seleções oferecem vagas para preenchimento imediato e também para cadastro de reserva.
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ABIN
O concurso da Abin visa a preencher 300 vagas em cargos de nível médio e superior. Os salários vão de R$ 6.302,23 a R$ 16.620,46. A maior parte das vagas é para Brasília.
Os interessados podem se inscrever até 30 de janeiro pelo site www.cespe.unb.br. As taxas vão de R$ 190 a R$ 230.
Os candidatos farão provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos, prova discursiva, prova de capacidade física (somente para os cargos de oficial de inteligência e de agente de inteligência), avaliação médica, investigação social e funcional e avaliação psicológica, a serem realizadas nas 26 capitais estaduais e no Distrito Federal. A última etapa será o Curso de Formação em Inteligência, na Escola de Inteligência da Abin. As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 11 de março.
PETROBRAS
 
Já o concurso da Petrobras conta com 353 vagas, sendo 57 imediatas e 296 para formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior. Os salários variam de R$ 9.786,14 a R$ 10.544,04. Os aprovados vão trabalhar em Angra dos Reis, Duque de Caxias, Itaboraí, Rio de Janeiro, Seropédica, além de Macaé.
As inscrições devem ser feitas até 30 de janeiro pelo site www.cesgranrio.org.br. A taxa é de R$ 67.
As provas objetivas serão realizadas no dia 18 de março. Os candidatos a advogado júnior farão ainda prova discursiva no mesmo dia.
TRANSPETRO
 
Outro concurso com inscrições abertas é o da Transpetro. A oferta é de 3.531 vagas, das quais 321 vagas imediatas e 3.210 para formação de cadastro de reserva. Os salários vão de R$ 3.712,67 a R$ 6.619,90.
Os candidatos devem estar registrados como aquaviários e apresentar os documentos básicos originais previstos no edital devidamente atualizados pelo Cadastro e Controle e Certificação da Marinha  de acordo com o cargo pretendido.
O prazo para se inscrever segue até 31 de janeiro pelo site www.cesgranrio.org.br. A taxa é de R$ 47.
As provas objetivas serão aplicadas nos dias 11 de março para os cargos de auxiliar de saúde, condutor bombeador, cozinheiro e moço de convés, e em 25 de março para os cargos de condutor mecânico, eletricista, moço de máquinas e taifeiro.
As provas serão realizada em Belém, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Sebastião (SP).
 

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