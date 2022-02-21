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Temporários

Últimos dias de inscrição para concurso do magistério na Serra

Oportunidades são para professores e pedagogos para atuar na rede municipal de ensino; interessados podem se inscrever até esta terça-feira

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 14:37

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 fev 2022 às 14:37
Prefeitura da Serra: pelo menos 10 pessoas derrotadas nas eleições de 2020 foram compensadas com cargos no Executivo
Prefeitura da Serra contrata profissionais para atuar nas escolas do município Crédito: Divulgação
Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que tem como objetivo contratar professores temporários. A remuneração varia de R$ 2.222,02 a R$ 3.446,86, conforme a titulação do candidato. A carga horária é de 25 horas semanais.
Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município. Clique aqui para ler o edital.
As oportunidades são para:
  • Professor MaPA: Séries Iniciais
  • Professor MaPA: Educação Infantil
  • Professor MaPA: Educação Especial (Deficiência Intelectual/Mental, Deficiência Visual, Deficiência Auditiva e Altas Habilidades/ Superdotação) 
  • Professor MaPB: Língua Portuguesa
  • Professor MaPB: Matemática
  • Professor MaPB:  Ciências
  • Professor MaPB:  Geografia
  • Professor MaPB: História
  • Professor MaPB:  Educação Física
  • Professor MaPB:  Língua Inglesa
  • Professor MaPB:  Arte
  • Professor MaPB: Assessoramento Pedagógico 
  • Professor MaPB: Bilíngue.
Os interessados podem se inscrever até as 23h59 desta terça-feira, dia 22 de fevereiro de 2022, no site da prefeitura.  Para inscrição deverá ser utilizado o código 003 ano 2022.
O processo seletivo simplificado contará com as seguintes etapas: inscrição, classificação, convocação, conferência/análise de documentos, escolha de vagas e contratação dos profissionais.
A validade da seleção é de 12 meses, podendo ser prorrogada pelo mesmo período.

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