Últimos dias de inscrição para concurso do magistério na Serra

A Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que tem como objetivo contratar professores temporários. A remuneração varia de R$ 2.222,02 a R$ 3.446,86, conforme a titulação do candidato. A carga horária é de 25 horas semanais.
Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município. Clique aqui para ler o edital.
As oportunidades são para:
- Professor MaPA: Séries Iniciais
- Professor MaPA: Educação Infantil
- Professor MaPA: Educação Especial (Deficiência Intelectual/Mental, Deficiência Visual, Deficiência Auditiva e Altas Habilidades/ Superdotação)
- Professor MaPB: Língua Portuguesa
- Professor MaPB: Matemática
- Professor MaPB: Ciências
- Professor MaPB: Geografia
- Professor MaPB: História
- Professor MaPB: Educação Física
- Professor MaPB: Língua Inglesa
- Professor MaPB: Arte
- Professor MaPB: Assessoramento Pedagógico
- Professor MaPB: Bilíngue.
Os interessados podem se inscrever até as 23h59 desta terça-feira, dia 22 de fevereiro de 2022, no site da prefeitura. Para inscrição deverá ser utilizado o código 003 ano 2022.
O processo seletivo simplificado contará com as seguintes etapas: inscrição, classificação, convocação, conferência/análise de documentos, escolha de vagas e contratação dos profissionais.
A validade da seleção é de 12 meses, podendo ser prorrogada pelo mesmo período.