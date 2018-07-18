Ufes contrata professor efetivo com salário de até R$ 9,5 mil

Ufes vai contratar professores efetivos Crédito: Edson Chagas | AG

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com inscrições abertas para vários concursos públicos que visam a contratação de professor efetivo. A remuneração pode chegar a R$ 9,5 mil.

Os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição.

São quatro concursos para Professores Doutores que devem atuar nos Centros Tecnológico, de Ciências da Saúde, Universitário Norte e de Artes. Os selecionados vão atuar em regime de 40h semanais ou de Dedicação Exclusiva para ministrar aulas nas áreas de Engenharia Mecânica/Controle de Sistemas Mecânicos (1); Medicina/ Pediatria (2); Farmácia/ Farmacotécnica (1); e Arquitetura e Urbanismo/ Projeto de Arquitetura e Urbanismo (1). A remuneração dos Docentes pode variar de R$ 3.121,76 a R$ 9.585,67.

A taxa é de R$ 250,00 e os interessados podem se inscrever até 3 de agosto de 2018, no departamento que oferece a vaga.

Os candidatos serão submetidos a Prova Escrita, prevista para o dia 17 de setembro de 2018, Aptidão Didática, Prova Prática, Avaliação de Títulos e por fim Plano de Trabalho. A validade do certame é de dois anos e pode ser prorrogado por igual período.

MAIS VAGAS

Há ainda vagas para Professores do Magistério Superior para o quadro de vagas disponíveis no órgão. A remuneração varia de R$ 2.236,30 a R$ 9.585,67, de acordo com a titulação.

As áreas/ subáreas disponíveis são: Educação/ Ensino-Aprendizagem (1), Ciência da Computação/ Engenharia de Software (1) e Ciências da Saúde/ Medicina/ Anatomia Patológica e Patologia Clínica (1), com jornada de trabalho de 20 horas semanais ou em regime dedicação exclusiva.

A taxa é de R$ 250,00 e os interessados poderão se inscrever no período de 1º a 30 de agosto de 2018, nos departamentos que oferecem as vagas.

O processo seletivo terá a validade de dois anos e contará com prova escrita, prática, títulos e plano de trabalho. A primeira etapa está prevista para ocorrer no dia 22 de outubro de 2018.