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A partir do dia 27

Ufes abre concurso público para servidores de níveis médio e superior

Remuneração inicial do cargos varia de R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66, além de auxílio-alimentação de R$ 458

Publicado em 20 de Agosto de 2018 às 14:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2018 às 14:27
Ufes vai contratar servidores de níveis médio e superior Crédito: Edson Chagas / Arquivo
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai abrir concurso público para preencher 14 vagas para cargos de Técnico-Administrativos. As oportunidades são para quem nível médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66, respectivamente. Além disso, o servidores recebem auxílio-alimentação de R$ 458,00.
A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais. Os selecionados vão trabalhar nos municípios de Vitória e Alegre.
De acordo com o edital, as vagas para as funções de Técnico de Laboratório - Análises Clínicas (1); Técnico em Mecânica (2); Técnico em Instrumentação (1); Técnico em Radiologia (1); Técnico de Tecnologia da Informação (2); Técnico em Equipamentos Médico - Odontológicos (1); Músico (1); Biólogo (1); Produtor Cultural (1); Médico - Clínico Geral (1); Diretor de Artes Cênicas (1) e Fisioterapeuta (1).
As inscrições poderão ser feitas no período de 27 de agosto de 2018 a 7 de outubro de 2018, exclusivamente via internet, por meio do endereço eletrônico www.progep.ufes.br. As taxas vão de R$ 90,00 a R$ 130,00.
O concurso contará com Prova Objetivas, para todos os cargos, e Prática, para a função de Música. A primeira delas está prevista para o dia 18 de novembro de 2018.
O certame tem prazo de validade de um ano, podendo este ainda ser prorrogado por igual período.
Ufes abre concurso público para servidores de níveis médio e superior
 

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