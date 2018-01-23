Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Tribunal Regional do Trabalho do ES aprova realização de concurso
Concurso

Tribunal Regional do Trabalho do ES aprova realização de concurso

A notícia foi divulgada na rede social do TRT-ES

Publicado em 23 de Janeiro de 2018 às 19:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2018 às 19:54
O pleno do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo aprovou, na tarde desta terça-feira (23), a realização do concurso para servidores. A notícia foi divulgada na rede social do TRT-ES.
Segundo a publicação, "o certame será regulamentado nos próximos dias". No entanto, detalhes tais como datas, cargos, quantidades de vagas oferecidas, valores, não foram divulgados. 
Muitos internautas já se animaram com a divulgação da notícia, mas vão precisar aguardar um pouco mais até a definição dos detalhes do concurso, de acordo com o próprio TRT-ES. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Panqueca americana
Receita de panqueca americana fofinha: confira o passo a passo
Imagem BBC Brasil
Os jovens chineses solitários e desiludidos que buscam carinho e conexão com 'pais virtuais'
Imagem de destaque
Quem é o suspeito de ataque em jantar com Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados