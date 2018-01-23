Tribunal Regional do Trabalho do ES aprova realização de concurso

O pleno do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo aprovou, na tarde desta terça-feira (23), a realização do concurso para servidores. A notícia foi divulgada na rede social do TRT-ES.
Segundo a publicação, "o certame será regulamentado nos próximos dias". No entanto, detalhes tais como datas, cargos, quantidades de vagas oferecidas, valores, não foram divulgados.
Muitos internautas já se animaram com a divulgação da notícia, mas vão precisar aguardar um pouco mais até a definição dos detalhes do concurso, de acordo com o próprio TRT-ES.