Tribunais abrem concursos com salários de até R$ 27 mil

Há oportunidades para cargos de níveis médio e superior Crédito: Reprodução internet

Estabilidade e uma remuneração que chega a R 27,5 mil. Esses são os principais atrativos para quem quer trabalhar como servidor do judiciário. Pelo menos, quatro tribunais estão com inscrições abertas para a contratação de profissionais de níveis médio e superior. As chances estão distribuídas por todo o país.

Confira os concursos abertos em tribunais:

TRT DO RIO DE JANEIRO

Vagas: 16 imediatas, além de formar cadastro reserva (CR). Com ensino médio é possível concorrer como técnico judiciário nas seguintes áreas: administrativa (10 postos), segurança (1) e enfermagem (1), função que também requer formação técnica. As oportunidades para analista no concurso do TRT/RJ cobram curso superior e estão distribuídas entre sete áreas: administrativa (1), judiciária (2), oficial de justiça avaliador federal (1), engenharia civil (CR), engenharia elétrica (CR), engenharia mecânica (CR) e psicologia (CR),

Inscrição: até as 23h59 desta quinta-feira (19), no site até as 23h59 desta quinta-feira (19), no site www.institutoaocp.org.br

Remuneração: para os cargos de nível médio varia de R$ 7.592,53 a R$ 8.650,18, enquanto que os ganhos para quem tem o ensino superior varia de R$ 11.890,83 e alcançam R$ 15.164,03.

Vagas: quatro para área de tecnologia de informação. As chances são para contratação de profissionais de nível médio e superior, e formação de cadastro reserva. O concurso oferece chances para os cargos de analista de sistemas (1), analista de suporte, administrador de banco de dados, programador (3) e técnico em eletrônica.

Remuneração: variam de R$ 4.712,55 a R$ 11.073,34, com carga horária de 40 horas semanais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA

Vagas: 26, sendo 17 de nível médio e nove para nível superior. As chances são para analista administrativo (CR), analista jurídico (CR), engenheiro civil (CR), oficial de justiça e avaliador (5 vagas e CR), oficial da infância e juventude (1 vagas e CR), arquiteto (1), engenheiro eletricista (1), engenheiro civil (CR), enfermeiro (1) e técnico judiciário auxiliar (17 e CR).

Remuneração: variam de R$ 3.576,54 a R$ 6.156,63, para 35 horas de trabalho semanal.

Inscrições: de 23 de abril a 5 de junho, pelo site de 23 de abril a 5 de junho, pelo site fgvprojetos.fgv.br

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (SP e MS)

Vagas: 107 oportunidades no cargo de juiz federal substituto. Poderão participar do presente Concurso Público, apenas candidatos com Bacharelado no curso de Direito e que tenham, na ocasião de inscrição definitiva, três anos de atividade jurídica exercida após a obtenção do grau de Bacharel.

Inscrições: até as 18h do dia 8 de maio de 2018, no site até as 18h do dia 8 de maio de 2018, no site www.trf3.jus.br