Três secretarias do ES abrem seleções com salário de até R$ 4,9 mil

governo do Espírito Santo está com processos seletivos simplificados abertos em três secretarias nos primeiros dias de janeiro. As chances são destinadas a profissionais de níveis técnico e superior. A remuneração pode chegar a R$ 4,9 mil. As seleções serão feitas por meio de prova de títulos e todos os contratos serão temporários.

Na Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), as oportunidades são para professor de Educação Profissional. Os selecionados vão dar aulas no programa de qualificação profissional, o Qualificar ES.

Os postos são para as áreas de Administração, Ambiente e Saúde/Farmácia, Automação Industrial, Contabilidade, Direito, Designer, Eventos, Educação Física, Gastronomia, Gestão Ambiental; Informática; Língua Estrangeira-Inglês; Língua Estrangeira-Espanhol; Mecânica; Modelagem/Produção de Moda; Pedagogia; Psicologia; Produção Audiovisual e Serviço Social.

Governo do ES seleciona profissionais temporários Crédito: Freepik

Para se candidatar, é necessário ter formação de curso de bacharelado, licenciatura plena ou tecnólogo, entre outros requisitos presentes no edital. A carga horária é de 25 horas semanais e os salários variam de R$ 2.700 a R$ 4.975,43.

Também estão abertas as inscrições para a seleção da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger). São quatro vagas, distribuídas da seguinte maneira: técnico - engenharia civil (1), técnico - engenharia elétrica (1); técnico - arquitetura e urbanismo (1) e técnico em edificações (1).

A remuneração varia de R$ 2.362,16 a R$ 4.599,13, acrescido de R$ 300 de auxílio-alimentação, referente a jornada de trabalho semanal de 40 horas para o exercício de suas funções.

Os interessados podem se inscrever até as 17h do dia 11 de janeiro de 2022, no site de seleção do governo estadual

Há ainda cinco oportunidades de nível superior na Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades). As chances são para quem tem formação em Serviço Social (2); Psicologia (2) e Economia (1). O profissional admitido deverá exercer funções em jornada de 40 horas semanais e contará com remuneração de R$ 4.599,13.