Três prefeituras do ES preparam concursos públicos para 2019

Guarapari, Vitória e Vila Velha vão abrir mais de 1.700 vagas em vários níveis de escolaridade

Publicado em 4 de julho de 2019 às 14:02 - Atualizado há 6 anos

Prefeitura de Vila Velha contará com o maior volume de vagas, 1.529 ao todo Crédito: PMVV/Divulgação

Três prefeituras da região metropolitana da Grande Vitória vão abrir concursos públicos ainda este ano para a contratação de novos servidores. Guarapari, Vila Velha e Vitória já iniciaram os preparativos e os editais devem ser lançados em breve. Serão 1.783 vagas para todos os níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 7 mil.

GUARAPARI

A Prefeitura de Guarapari, que fica no litoral do Espírito Santo, vai abrir concurso público para contratar profissionais da área da Educação. A oferta será de 92 vagas para professores e pedagogos, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração não foi divulgada.

A previsão é de que o edital seja publicado até o final deste mês.De acordo com informações da prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação está em processo de licitação para a escolha da empresa que ficará responsável pelo certame.

A Comissão Especial para Coordenação e Acompanhamento do Concurso Público Municipal já começou a trabalhar no edital. As vagas serão para cargos de nível superior e distribuídas entre os cargos de pedagogo, professor de educação infantil, ensino fundamental I, educação especial e de disciplinas.

VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha vai abrir 1.529 vagas para cargos de níveis médio, superior. Para o magistério, serão 650 vagas, enquanto para que Saúde 650 oportunidades. O Instituto de Previdência contará com nove chances. As demais vagas serão distribuídas por outros cargos administrativos. A remuneração pode chegar a R$ 4,5 mil.

A seleção está prevista para ocorrer ainda este ano. No próximo dia 8 de julho, será aberto o envelope com as propostas das empresas interessadas em realizar o concurso público.

VITÓRIA

O concurso da Prefeitura de Vitória tem como objetivo preencher 162 vagas ainda este ano. As oportunidades serão distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade . O salário pode chegar a R$ 7.958,62. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.

A empresa que ficará responsável pelo certame, no entanto, já foi contratada e será o Instituto AOCP, a mesma organizadora dos concursos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. O edital deve ser publicado a qualquer momento.

