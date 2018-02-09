Transpetro abre novo concurso com mais de 1,8 mil vagas

Novo concurso da Transpetro oferece vagas imediatas e para cadastro de reserva Crédito: Reprodução internet

A Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) divulgou nesta sexta-feira (9) mais um edital de concurso público. Desta vez, são 1.806 vagas, sendo 156 imediatas e 1.650 em cadastro de reserva, em diversos cargos de ensino médio e técnico e superior. A remuneração varia de R$ 3.745,32 a R$ 10.726,45, de acordo com a vaga pleiteada.

As inscrições podem ser feitas até até 23h59 do dia 7 de março de 2018, no site da Fundação Cesgranrio , organizadora. A taxa é de R$ 47,00 para cargos de nível médio e R$ 67,00 o nível superior.

Os profissionais podem atuar nos seguintes Estados: Amazonas, Bahia, Brasília, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

O prazo de validade desta seleção é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da estatal.

As cidades em que os profissionais vão atuar são Coaria e Manaus - AM; Camaçari, Candeias, Itabuna, Jequié, Madre de Deus, Pojuca, Salvador ou São Francisco do Conde - BA; Brasília - DF; Anchieta, Aracruz, Linhares, São Mateus ou Vitória - ES; São Luís - MA; Betim, Santos Dumonde, Uberaba ou Uberlândia - MG; Araucária, Guaratuba ou Paranaguá - PR; Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes ou Recife - PE; Angra dos Reis, Duque de Caxias, Japeri, Macaé, Rio das Flores, Rio de Janeiro ou Volta Redonda - RJ; Canoas, Osório, Rio Grande, Santo Antônio da Patrulha ou Triunfo - RS; Biguaçú, Guaramirim, Itajaí ou São Francisco do Sul - SC e Atibaia, Barueri, Bertioga, Bragança Paulista, Caraguatatuba, Cubatão, Guararema , Guarulhos, Mauá, Paulínia, Porto Ferreira, Ribeirão Preto, Santa Isabel, Santos, São Caetano do Sul, São José dos Campos, São Paulo, São Sebastião, Suzano ou Taubaté - SP.

As provas serão aplicadas no dia 15 de abril.

NÍVEL MÉDIO

673 vagas, sendo 53 imediatas e 620 em cadastro de reserva

Técnico de administração e controle: 165 vagas (15 imediatas e 150 de cadastro - R$ 3.745,52 - 2 oportunidades para o ES e 30 de cadastro

Técnico Ambiental: 33 vagas (3 imediatas e 30 de cadastro) - R$ 4.513,13

Técnico de Faixa de Dutos: 42 vagas (2 imediatas e 40 de cadastro) - R$ 4.513,13

Técnico de Inspeção de Equipamentos e Instalações: 11 vagas (1 imediata e 10 de cadastro) - R$ 4.513,13

Técnico de Manutenção - Automação: 55 vagas (5 imediatas e 50 de cadastro) - R$ 4,513,13

Técnico de Manutenção - Elétrica: 22 vagas (2 imediatas e 20 de cadastro) - R$ 4.513,13

Técnico de Manutenção Mecânica: 147 (7 imediatas e 140 de cadastro) - R$ 4.513,13

Técnico de Operação: 88 vagas (8 imediatas e 80 de cadastro) - R$ 4.513,13

Técnico de de Suprimento de Bens e Serviços: 110 vagas (10 imediatas e 100 de cadastro) - R$ 4.513,13

NÍVEL SUPERIOR

1.133 vagas, sendo 103 imediatas e 1.030 para cadastro de reserva

Administrador: 143 vagas (13 imediatas e 130 de cadastro) - R$ 9,955,44

Advogado Júnior: 33 vagas (3 imediatas e 30 de cadastro) - R$ 10.726,45

Analista de Comercialização e Logística - Comércio e Suprimento: 11 vagas (1 imediata e 10 de cadastro) - R$ 10.726,45

Analista de Comercialização e Logística - Transporte Marítimo: 22 vagas (2 imediatas e 20 de cadastro) - R$ 10.726,45

Analista de Sistemas - Infraestrutura: 33 vagas (3 imediatas e 30 de cadastro) - R$ 10.726,45

Analista de Sistemas - Processos de Negócio: 33 vagas (3 imediatas e 30 de cadastro) - R$ 10.726,45

Analista de Sistemas - SAP: 33 vagas (3 imediatas e 30 de cadastro) - R$ 10.726,45

Analista Financeiro: 22 vagas (2 imeditas e 20 de cadastro) - R$ 9.955,44

Contador: 55 vagas (5 imeditas e 50 de cadastro) - R$ 9.955,44

Economista: 22 vagas (2 imediatas e 20 de cadastro) - R$ 9.955,44

Enfermeiro do Trabalho: 11 vagas (1 imediata e 10 de cadastro) - R$ 9.955,44

Engenheiro de Automação: 221 vagas (11 imediatas e 110 de cadastro) - R$ 10.726,45

Engenheiro Civil: 33 vagas (3 imediatas e 30 de cadastro) - R$ 10.726,45

Engenheiro Elétrico: 88 vagas (8 imediatas e 80 de cadastro) - R$ 10.726,45

Engenheiro Geotécnico: 33 vagas (3 imeditas e 30 de cadastro) - R$ 10.726,45

Engenheiro Mecânico: 198 vagas (18 imediatas e 180 de cadastro) - R$ 10.726,45

Engenheiro Naval: 22 vagas (2 imediatas e 20 de cadastro) - R$ 10.726,45

Engenheiro de Processamento - Químico: 22 vagas (2 imediatas e 20 de cadastro) - R$ 10.726,45

Engenheiro de Produção: 66 vagas (6 imediatas e 60 de cadastro) - R$ 10.726,45

Engenheiro de Telecomunicações: 44 vagas (4 imediatas e 40 de cadastro) - R$ 10.726,45

Médico do Trabalho: 11 vagas (1 imediata e 10 de cadastro) - R$ 9.955,44

Profissional de Comunicação - Jornalismo: 11 vagas (1 imediata e 10 de cadastro) - R$ 9.955,44

Profissional de Meio Ambiente Júnior: 66 vagas (6 imediatas e 60 de cadastro) - R$ 10.726,45