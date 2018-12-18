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500 vagas

Terminam nesta terça-feira (18) as inscrições do concurso da PRF

Candidatos precisam ter nível superior em qualquer área; remuneração inicial é de R$ 9,9 mil mensais

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 13:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2018 às 13:45
Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Divulgação | PRF
O prazo para se inscrever no concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF) termina nesta terça-feira (18). A oferta é de 500 postos de policial rodoviário.
A remuneração inicial é de R$ 9.931,57, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458. Além disso, de acordo com a lei 13.371, sancionada pelo presidente Michel Temer em 2016, os servidores contarão com mais um reajuste, em janeiro de 2019, quando o salário passará a ser de R$ 10.357,88, também com o benefício.
As oportunidades são para os Estados do Acre (17 vagas), Amapá (23), Amazonas (28), Bahia (17), Goiás (27), Maranhão (18), Mato Grosso (57), Mato Grosso do Sul (35), Minas Gerais (9), Pará (81), Piauí (22), Rio de Janeiro (10), Rio Grande do Sul (23), Rondônia (74), Roraima (15), São Paulo (19) e Tocantins (25).
Os interessados precisam ter curso de nível superior em qualquer área de formação, além de carteira de habilitação a partir da categoria B. A jornada de trabalho dos servidores é de 40 horas semanais.
O policial rodoviário federal tem como atribuições atividades que envolvem fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo, atendimento e socorro às vítimas de acidentes rodoviários e demais atribuições relacionadas com a área operacional da Polícia Rodoviária Federal.
As inscrições podem ser feitas até as 20h desta terça-feira (18), no site www.cespe.unb.br. A taxa é de R$ 150.
A aplicação das provas objetivas e dissertativas está marcada para o dia 3 de fevereiro, no período da tarde.
Terminam nesta terça-feira as inscrições do concurso da PRF

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