Terminam nesta quinta (25) as inscrições para mil vagas de professor

Prefeitura de Serra vai contratar mil professores para atuarem em 2019 Crédito: Prefeitura da Serra / Divulgação

Os interessados em trabalhar como professor temporário devem se apressar. Isso porque as inscrições para o processo seletivo simplificado da Prefeitura da Serra terminam nesta quinta-feira (25).

A oferta é de mil vagas, além da formação de cadastro de reserva. O salário dos contratados, para carga horária de 25 horas semanais, vai de R$ 2.115 a R$ 3.280,84, de acordo com a titulação

O atendimento ocorre no site www.projetaconcursos.com.br para até dois cargos distintos. A taxa de participação é de R$ 30 e poderá ser paga até a próxima segunda-feira, dia 29, por boleto bancário.

O processo será realizado em duas etapas. Diferente dos outros anos, a primeira será de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, com 50 questões de múltipla escolha, valendo um ponto cada.

Já na segunda etapa, os candidatos aprovados serão convocados para análise de documentos, escolha de vagas e contratação.