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Prefeitura da Serra

Terminam nesta quinta (25) as inscrições para mil vagas de professor

Oportunidades são para profissionais temporários; seleção contará com provas objetivas e de títulos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2018 às 17:38

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 17:38

Prefeitura de Serra vai contratar mil professores para atuarem em 2019 Crédito: Prefeitura da Serra / Divulgação
Os interessados em trabalhar como professor temporário devem se apressar. Isso porque as inscrições para o processo seletivo simplificado da Prefeitura da Serra terminam nesta quinta-feira (25).
A oferta é de mil vagas, além da formação de cadastro de reserva. O salário dos contratados, para carga horária de 25 horas semanais, vai de R$ 2.115 a R$ 3.280,84, de acordo com a titulação
O atendimento ocorre no site www.projetaconcursos.com.br para até dois cargos distintos. A taxa de participação é de R$ 30 e poderá ser paga até a próxima segunda-feira, dia 29, por boleto bancário.
O processo será realizado em duas etapas. Diferente dos outros anos, a primeira será de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, com 50 questões de múltipla escolha, valendo um ponto cada.
Já na segunda etapa, os candidatos aprovados serão convocados para análise de documentos, escolha de vagas e contratação.
 

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