Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Temer sanciona lei que libera a realização de concursos públicos
Orçamento

Temer sanciona lei que libera a realização de concursos públicos

Lei de Diretrizes Orçamentária é publicada com 17 vetos, entre eles o que proibia a realização de novos certames

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 20:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 20:28
Temer: projeto vetado tinha sido aprovado em julho Crédito: RAFAELA MARTINS/ESTADÃO CONTEÚDO
O presidente Michel Temer sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), aprovada no mês passado pelo Congresso Nacional. A sanção, com os vetos e justificativas, foi publicada nesta quarta-feira (15) do Diário Oficial da União.
O texto recebeu 17 vetos, entre eles o que proibia abertura de concursos públicos no ano que vem. Desta forma, fica liberada a realização de concursos e nomeações no próximo ano.
O trecho que permitia novos concursos somente para as áreas de educação, saúde, segurança pública, defesa e diplomacia está entre os itens vetados pelo presidente.
Com a sanção da LDO, resta agora ao governo apresentar ao Congresso Nacional o Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa), que vai detalhar o volume de recursos disponíveis para todas as áreas ao longo do ano que vem. O prazo para envio da Ploa vai até o próximo dia 31.
Os órgãos enviaram até maio deste ano os pedidos de abertura de concurso público.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026
Editais e Avisos - 25/04/2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados