Sines iniciam a semana com 219 vagas de emprego

Chance de começar a semana com a carteira de trabalho assinada Crédito: Fernando Madeira - 05/08/2016

As agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) anunciam 219 oportunidades de emprego para a próxima segunda-feira (22). Em Aracruz, há 30 vagas para eletricista de manutenção e 15 para eletricista de instalações. Nas outras agências há oportunidades para auxiliar de cozinha, atendente de telemarketing, garçom, médico ortopedista, costureira, padeiro, entre outras.

Os interessados em alguma das vagas anunciadas precisam criar, junto à unidade do Sine, um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional. Para isso, é necessário apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência.

As agências selecionam os candidatos que atendem aos requisitos predeterminados pela empresa, que seguirão para entrevista com o empregador. Confira as oportunidades abaixo.

SINE  ANCHIETA

Endereço: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Anchieta

Vagas (7): Professor de Academia - Bike indoor e funcional (1); Esteticista (1); Médico ortopedista (1); Ajudante de açougueiro (2); Auxiliar administrativo (1); Manicure (1).

SINE ARACRUZ

Endereço: Av. Venâncio Flores, s/nº, Centro, Aracruz-ES

Vagas (66): Assistente administrativo (PCD) (1); Auxiliar de cozinha (2); Cuidador de idosos (2); Eletricista (10); Eletricista de instalações (15); Eletricista de manutenção (30); Padeiro (1); Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (2); Técnico de enfermagem do trabalho (1); Vidraceiro (1); Vendedor (1).

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Endereço: Alameda Santa Terezinha, 100, Barra de São Francisco

Vagas (38): Auxiliar de cozinha (9); Aux. Departamento Fiscal (1); Marmorista/Acabador (3); Eletricista de Manutenção (2); Mecânico de Manutenção (4); Operador de Caixa (4); Polidor Máquina Semiautomática (3); Resinador (1); Serrador/Pedreira (3); Garçom (5); Acabador/Marmorista (1); Mecânico de motocicletas (1); Cobrador (1).

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Endereço: Avenida Beira Rio, Nº 141, Ed. Portela, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim

Vagas (6): Instalador de vidros (1); Instrutor de Espanhol (1); Mecânico de Caminhão (2); Pedreiro (para pessoas com deficiência) (2)

SINE CARIACICA

Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica

Vagas (32): Atendente de Telemarketing (vagas para pessoas com deficiência) (10); Atendente de Telemarketing (15); Impressor digital (1); Repositor (6).

SINE COLATINA

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 98, Centro, Colatina

Vagas (12): Costureira overloque (5); Auxiliar contábil (1); Instrutor de inglês (1); Operador de Caixa (2); Padeiro confeiteiro (1); Vendedor (1); Vendedor e Telemarketing (1).

SINE LINHARES

Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro, Linhares

Vagas (14): Analista de marketing (1); Confeiteiro (1); Consultor estratégico de negócios (1); Cozinheiro de restaurante (1); Cuidador de idosos (1); Gerente comercial (1); Oficial de manutenção civil (1); Recepcionista atendente (1); Serralheiro (1); Técnico eletricista (1); Vendedor porta a porta (3); Vidraceiro (1).

SINE NOVA VENÉCIA

Endereço: Rua Espírito Santo, 85, Beira Rio, Nova Venécia

Vagas (19): Chapeiro (1); Promotor de Vendas (1); Auxiliar de Cozinha (5); Caixa (6); Garçom (6).

SINE SÃO MATEUS

Endereço: Praça Anchieta, 152, Centro, São Mateus