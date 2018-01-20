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Sines iniciam a semana com 219 vagas de emprego

Maior número de vagas disponíveis está em Aracruz. Confira as oportunidades

Publicado em 20 de Janeiro de 2018 às 13:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2018 às 13:57
Chance de começar a semana com a carteira de trabalho assinada Crédito: Fernando Madeira - 05/08/2016
As agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) anunciam 219 oportunidades de emprego para a próxima segunda-feira (22). Em Aracruz, há 30 vagas para eletricista de manutenção e 15 para eletricista de instalações. Nas outras agências há oportunidades para auxiliar de cozinha, atendente de telemarketing, garçom, médico ortopedista, costureira, padeiro, entre outras.
Os interessados em alguma das vagas anunciadas precisam criar, junto à unidade do Sine, um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional. Para isso, é necessário apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência.
As agências selecionam os candidatos que atendem aos requisitos predeterminados pela empresa, que seguirão para entrevista com o empregador. Confira as oportunidades abaixo.
SINE  ANCHIETA
Endereço: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Anchieta
Vagas (7): Professor de Academia - Bike indoor e funcional (1); Esteticista (1); Médico ortopedista (1); Ajudante de açougueiro (2); Auxiliar administrativo (1); Manicure (1).
SINE ARACRUZ
Endereço: Av. Venâncio Flores, s/nº, Centro, Aracruz-ES
Vagas (66): Assistente administrativo (PCD) (1); Auxiliar de cozinha (2); Cuidador de idosos (2); Eletricista (10); Eletricista de instalações (15); Eletricista de manutenção (30); Padeiro (1); Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (2); Técnico de enfermagem do trabalho (1); Vidraceiro (1); Vendedor (1).
SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Endereço: Alameda Santa Terezinha, 100, Barra de São Francisco
Vagas (38): Auxiliar de cozinha (9); Aux. Departamento Fiscal (1); Marmorista/Acabador (3); Eletricista de Manutenção (2); Mecânico de Manutenção (4); Operador de Caixa (4); Polidor Máquina Semiautomática (3); Resinador (1); Serrador/Pedreira (3); Garçom (5); Acabador/Marmorista (1); Mecânico de motocicletas (1); Cobrador (1).
SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço: Avenida Beira Rio, Nº 141, Ed. Portela, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim
Vagas (6): Instalador de vidros (1); Instrutor de Espanhol (1); Mecânico de Caminhão (2); Pedreiro (para pessoas com deficiência) (2)
SINE CARIACICA
Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica
Vagas (32): Atendente de Telemarketing (vagas para pessoas com deficiência) (10); Atendente de Telemarketing (15); Impressor digital (1); Repositor (6).
SINE COLATINA
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 98, Centro, Colatina
Vagas (12): Costureira overloque (5); Auxiliar contábil (1); Instrutor de inglês (1); Operador de Caixa (2); Padeiro confeiteiro (1); Vendedor (1); Vendedor e Telemarketing (1).
SINE LINHARES
Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro, Linhares
Vagas (14): Analista de marketing (1); Confeiteiro (1); Consultor estratégico de negócios (1); Cozinheiro de restaurante (1); Cuidador de idosos (1); Gerente comercial (1); Oficial de manutenção civil (1); Recepcionista atendente (1); Serralheiro (1); Técnico eletricista (1); Vendedor porta a porta (3); Vidraceiro (1).
SINE NOVA VENÉCIA
Endereço: Rua Espírito Santo, 85, Beira Rio, Nova Venécia
Vagas (19): Chapeiro (1); Promotor de Vendas (1); Auxiliar de Cozinha (5); Caixa (6); Garçom (6).
SINE SÃO MATEUS
Endereço: Praça Anchieta, 152, Centro, São Mateus
Vagas (25): Auxiliar administrativo (vaga para pessoa com deficiência) (1); Auxiliar de cozinha (1); Auxiliar de Serviços gerais (8); Chapeiro (1); Cozinheiro (1); Padeiro (1); Técnico em refrigeração (2); Vendedor de Picolé (10).

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