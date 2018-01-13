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QUER EMPREGO?

Sines iniciam a próxima semana com mais de 80 vagas de trabalho

Ótima chance para garantir o seu emprego com carteira assinada

Publicado em 13 de Janeiro de 2018 às 14:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2018 às 14:12
São 88 chances para começar a semana com a carteira de trabalho assinada Crédito: Jansen Lube / Prefeitura da Serra
A próxima semana começa com oportunidades de emprego. São mais de 80 vagas disponíveis nas agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Barra de São Francisco, Cariacica, Anchieta e São Mateus.
Há oportunidades para atendente de telemarketing e auxiliar de biblioteca para pessoas com deficiência, consultor de vendas, vendedor de picolé, auxiliar de serviços gerais, mecânico de manutenção, entre outras. As vagas completas estão disponíveis no fim do texto.
Para participar da seleção, é necessário se dirigir ao Sine, onde será realizado um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional. Quem for concorrer a uma das vagas, deve apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência.
Para mais informações sobre as exigências para concorrer às oportunidades anunciadas é necessário entrar em contato com o Sine. As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Confira as vagas
SINE ANCHIETA
Vagas: 12
Endereço: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Anchieta
Cargos:
Professor de Academia (Bike in-dor e funcional)  1
Açougueiro  2
Auxiliar Administrativo (vaga para pessoa com deficiência)  1
Esteticista  1
Médico ortopedista  1
Ajudante de açougueiro  2
Auxiliar de logística  1
Manicure  1
Recepcionista  2
SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Vagas: 19 vagas
Endereço: Alameda Santa Terezinha, 100, Barra de São Francisco
Cargos: 
Aux. Departamento Fiscal  1
Marmorista/Acabador  3
Eletricista de Manutenção  2
Mecânico de Manutenção  4
Polidor Máquina Semi Automática  3
Resinador  1
Serrador/Pedreira  3
Acabador/Marmorista  1
Mecânico de motocicletas  1
SINE CARIACICA
Vagas: 33 vagas
Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica
Cargos:
Auxiliar de Biblioteca (vagas para pessoas com deficiência)  8
Atendente de Telemarketing (vagas para pessoas com deficiência)  10
Consultor de Vendas  10
Padeiro confeiteiro  3
Técnico de Enfermagem  2
SINE SÃO MATEUS
Vagas: 24 vagas
Endereço: Praça Anchieta, 152, Centro, São Mateus
Cargos:
Auxiliar de Serviços gerais  8
Mecânico automotivo  1
Operador de roçadeira  1
Padeiro  1
Supervisor de vendas  1
Técnico em refrigeração  2
Vendedor de Picolé  10
 

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