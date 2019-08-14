Sine Móvel leva vagas de emprego para Serra Dourada III

Sine Móvel da Serra Crédito: Everton Nunes/ Prefeitura da Serra

Moradores de Serra Dourada II, na Serra , que estão procurando emprego devem ficar atentos. O Sine Móvel vai estar no bairro nesta quarta-feira (14), a partir das 13 horas.

No local, é possível conferir as oportunidades de emprego e os demais serviços que a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter) oferece. Os interessados devem comparecer na Associação de Moradores do bairro, que fica na Avenida Salvador.

Uma vez por semana, sempre às quartas-feiras, o Sine Móvel estaciona em um bairro da Serra, para atendimentos das 13 às 16 horas. O objetivo do projeto é estar perto de quem precisa e facilitar a vida do trabalhador que quer conseguir um emprego.

Além dos encaminhamentos às vagas, também são oferecidos agendamento para emissão de carteira de trabalho, inscrição para curso profissionalizante e orientação profissional. Os profissionais precisam apresentar RG, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho.

De acordo com a prefeitura, em 2018, o Sine Móvel rodou mais de 30 bairros diferentes e mais de 1.500 pessoas foram atendidas.

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Agosto

14: Serra Dourada III, na Associação de Moradores de Serra Dourada III, Av. Salvador, s/nº.

21: Cidade Continental

28: Nova Almeida

Setembro

4: Palmeiras