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Sine Móvel leva vagas de emprego para Serra Dourada III

Além de oportunidades de trabalho, interessados podem fazer inscrições para curso profissionalizante

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 06:51

Ana Paula Mello Miranda

Ana Paula Mello Miranda

Publicado em 

14 ago 2019 às 06:51
Sine Móvel da Serra Crédito: Everton Nunes/ Prefeitura da Serra
Moradores de Serra Dourada II, na Serra, que estão procurando emprego devem ficar atentos. O Sine Móvel vai estar no bairro nesta quarta-feira (14), a partir das 13 horas.
> De fisioterapeuta a engenheiro: semana começa com 851 vagas de emprego
No local, é possível conferir as oportunidades de emprego e os demais serviços que a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter) oferece. Os interessados devem comparecer na Associação de Moradores do bairro, que fica na Avenida Salvador.
Uma vez por semana, sempre às quartas-feiras, o Sine Móvel estaciona em um bairro da Serra, para atendimentos das 13 às 16 horas. O objetivo do projeto é estar perto de quem precisa e facilitar a vida do trabalhador que quer conseguir um emprego.
> 800 vagas para se qualificar e trabalhar nas obras da ArcelorMittal
Além dos encaminhamentos às vagas, também são oferecidos agendamento para emissão de carteira de trabalho, inscrição para curso profissionalizante e orientação profissional. Os profissionais precisam apresentar RG, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho.
De acordo com a prefeitura, em 2018, o Sine Móvel rodou mais de 30 bairros diferentes e mais de 1.500 pessoas foram atendidas.
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
Agosto
14: Serra Dourada III, na Associação de Moradores de Serra Dourada III, Av. Salvador, s/nº.
21: Cidade Continental
28: Nova Almeida
Setembro
4: Palmeiras
11: Barcelona
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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