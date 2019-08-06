Quer emprego?

Sine Móvel leva vagas de emprego a bairros na Serra

Van do emprego vai percorrer bairros do município a partir desta quarta-feira, 7 de agosto

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 15:02 - Atualizado há 6 anos

Sine Móvel percorre bairro na Serra Crédito: Everton Nunes/ Prefeitura da Serra

Os moradores da Serra poderão conhecer as vagas de emprego disponíveis sem sair de seus bairros. A partir desta quarta-feira, dia 7 de agosto, o Sine Móvel vai levar as oportunidades de trabalho e os demais serviços que a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter) oferece para bem perto do morador.

De acordo com informações da prefeitura, uma vez por semana, sempre às quartas-feiras, o serviço estaciona em um bairro do município. O atendimento ocorre das 13 às 16 horas. Nesta quarta-feira, dia 7 de agosto, o Sine Móvel vai visitar o bairro Santo Antônio, na região de Serra-Sede.

A prefeitura informa que o objetivo do projeto é estar perto de quem precisa e facilitar a vida do trabalhador que quer conseguir um emprego. Além dos encaminhamentos às vagas, também são oferecidos agendamento para emissão de carteira de trabalho, agendamento para seguro-desemprego, inscrições para cursos de qualificação e orientação profissional.

Em 2018, o Sine Móvel visitou mais de 30 bairros diferentes. Foram mais de 1.500 pessoas atendidas, com 320 encaminhamentos ao mercado de trabalho e outros 420 para emissão da carteira de trabalho.

Para fazer o cadastro e ser encaminhado às oportunidades, os interessados precisam apresentar RG, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho.

Mais informações: 3252-7406.

CONFIRA O CALENDÁRIO

Agosto

7: Santo Antônio (região Serra-Sede)

14: Serra Dourada III

21: Cidade Continental

28: Nova Almeida

Setembro

4: Palmeiras

11: Barcelona





