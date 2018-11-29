Sine de Vitória e Ministério do Trabalho abrem espaço em cursos online

Prioridade para participar dos cursos é para os trabalhadores que irão requerer o seguro-desemprego Crédito: Jansen Lube / Prefeitura da Serra

A partir do dia 3 de dezembro de 2018, o Sine de Vitória vai disponibilizar um espaço para os trabalhadores interessados em um dos cursos gratuitos oferecidos Ministério do Trabalho, dentro do projeto Escola do Trabalhador.

As oportunidades estão disponíveis em diversas áreas, como negócios, produção alimentícia, segurança, saúde, design e turismo, entre outros. O espaço é destinado a quem quiser participar da formação e não tem computador ou internet em casa.

Ao todo, são 30 cursos. Os interessados devem comparecer no Espaço de Qualificação e Inclusão Digital (antigo Telecentro), que funciona no Centro Integrado de Cidadania (CIC) Zumbi dos Palmares, mais conhecido como Casa do Cidadão, em Itararé. O serviço estará disponível exclusivamente das 15 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.

O trabalhador poderá usar o espaço por um tempo máximo de uma hora. No entanto, os cursos poderão ser acessados também de qualquer computador pelo endereço escola.trabalho.gov.br . Não há pré-requisitos nem escolaridade mínima exigida para cursá-los.

A prioridade é para os trabalhadores que irão requerer o seguro-desemprego, mas quem tiver empregado também pode ter acesso aos cursos.

Os cursos, que são certificados pela Universidade de Brasília, serão formados por módulos de aproximadamente 40 horas cada. Cada um estará disponível por dois meses, tempo estimado para a conclusão com tranquilidade de todas as atividades.

Ao final de cada módulo, o trabalhador fará uma avaliação que servirá como base para que ele receba o certificado de conclusão emitidos pela UnB.

COMO ACESSAR

1) Os cursos estarão disponíveis no site Os cursos estarão disponíveis no site escola.trabalho.gov.br

2) Após acessar o site, o trabalhador precisará localizar o eixo temático do curso que ele deseja fazer

3) Depois de escolher o eixo, basta escolher o curso que ele deseja fazer

4) Em seguida, é só fazer a inscrição e iniciar as atividades.