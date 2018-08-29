Sete concursos abertos no ES com salários de até R$ 9 mil

Prefeituras e outras instituições estão com inscrições abertas em sete concursos públicos. A remuneração pode chegar a R$ 9,7 mil. Há oportunidades para cargos efetivos e temporários e para todos os níveis de escolaridade.
Confira as seleções abertas de acordo com a data de encerramento das inscrições.
PREFEITURA DE VITÓRIA
A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para o processo seletivo que tem como objetivo contratar 16 médicos. As inscrições devem ser feitas por meio do endereço eletrônico sistemasrh.vitoria.es.gov.br, até o dia 31 de agosto de 2018. Para efetivar a participação, é necessário que os candidatos compareçam à Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde próximo ao Hospital São Lucas, na Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.185, Vitória, munidos do comprovante do pedido de participação até o dia 10 de setembro de 2018, das 9h às 16h. As oportunidades são para os cargos de Médico de: Acupunturista (1), Angiologista (1), Cardiologista (1), Endocrinologista (1), Geriatra (1), Ginecologista (1), Homeopata (1), Infectologista (1), Neurologista (1), Oftalmologista (1), Ortopedista (1), Pediatra Diarista (1), Pediatra Plantonista (1) Proctologista (1), Psiquiatra (1) e Urologista (1). Os contratados receberão salários no valor de R$ 3.925,90 a R$ 4.197,90, correspondente a jornada de trabalho de 20h semanais e/ou 100 horas mensais.
PREFEITURA DE ARACRUZ
A Prefeitura de Aracruz está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que tem como objetivo contratar profissionais da área da Saúde. A oferta é de 24 vagas em 13 especialidades médicas e outras quatro vagas para artífice de obras e serviços públicos. A remuneração dos médicos varia de R$ 4.235,61 a R$ 9.704,03. Já os artífices vão receber um salário de R$ 1.502,00, para carga horária de 44 horas semanais. Os interessados podem se inscrever até 4 de setembro, na Sede da Secretaria Municipal de Saúde. O atendimento ocorre das 12 às 17 horas. As oportunidades são para os cargos de Médico Auditor, Médico Cardiologista, Médico Angiologista, Médico Endocrinologista, Médico Infectologista, Médico Neurologista, Médico Ortopedista/Traumatologista, Médico Clínico Geral, Médico da Família e Comunidade (PSF), Médico Ginecologista e Obstetra, Médico Psiquiatra, Médico Dermatologista e Artífice de Obras e Serviços Públicos, bem como formação de cadastro de reserva.
CÂMARA DE VIANA
A Câmara Municipal de Viana abriu concurso público para contratar 19 novos servidores. Há oportunidades para vários níveis de escolaridade. A seleção contará com vagas para procurador (01), contador (1), controlador (1), auditor interno legislativo (1), assessor administrativos (11), assistente legislativo (1) e auxiliar administrativo (3). A remuneração varia de R$ 1.227,00 a R$ 2.332,00. Os aprovados receberão, ainda, auxílio-alimentação de R$ 400. As inscrições podem ser feitas até 6 de setembro de 2018, pelo site www.idib.org.br.
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
O Ministério Público da União (MPU) divulgou o edital completo do Concurso Público que objetiva a contratação de 47 novos profissionais de níveis Médio e Superior, além da formação de cadastro reserva. Há oportunidades para as funções de Analista do MPU na especialidade de Direito (36) e Técnico do MPU na especialidade de Administração (11), distribuídas entre os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina. Com jornada de 40 horas semanais, os profissionais devem receber remunerações entre R$ 6.862,72 e R$ 11.259,81. Os interessados podem se inscrever até as 18h do dia 10 de setembro de 2018, pelo site www.cespe.unb.br. As taxas são de R$ 55,00 e R$ 60,00.
PREFEITURA DE VILA VELHA
A Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa contratar profissionais da área da Saúde. As oportunidades são para o cargo de Médico nas especialidades de Cardiologista, Pneumologista Adulto, Ginecologista Obstetra Plantonista, Neurologista Adulto, Neurologista Pediátrico, Pediatra Plantonista - com experiência em Neonatologia, Ginecologista, Psiquiatra Adulto 20h, Psiquiatra Infantil 20h, Infectologista Adulto, Ortopedista; e Médico Veterinário. Com carga horária de 20h semanais, os selecionados de nível superior devem receber remuneração com valor entre R$ 2.676,00 e R$ 5.276,00, composta por vencimento básico e gratificação. Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de setembro de 2018, no site www.vilavelha.es.gov.br.
PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA BARRA
A Prefeitura de Conceição da Barra está com inscrições abertas para o concurso público que visa a preencher 131 vagas em todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 954,00 a R$ 1.436,42, para trabalhar em carga horária de 25 a 40 horas semanais. Os interessados podem se inscrever até 17 de setembro de 2018, no site da organizadora do certame: G-Strategic Gestão, Assessoria, Serviços e Logística.
UFES
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) divulgou edital do novo concurso para os cargos de técnico-administrativos nos municípios de Vitória e Alegre. No total, são 14 vagas para as funções de Técnico de Laboratório - Análises Clínicas (1); Técnico em Mecânica (2); Técnico em Instrumentação (1); Técnico em Radiologia (1); Técnico de Tecnologia da Informação (2); Técnico em Equipamentos Médico - Odontológicos (1); Músico (1); Biólogo (1); Produtor Cultural (1); Médico - Clínico Geral (1); Diretor de Artes Cênicas (1) e Fisioterapeuta (1). Com jornadas de 20 a 40 horas semanais, os profissionais selecionados de níveis Médio/ Técnico e Superior devem receber remunerações entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66, além de Auxílio-Alimentação de R$ 458,00. Os interessados podem se inscrever até 7 de outubro de 2018, no site www.progep.ufes.br. As taxas vão de R$ 90,00 a R$ 130,00.