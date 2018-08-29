Sete concursos abertos no ES com salários de até R$ 9 mil

A Prefeitura de Aracruz está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que tem como objetivo contratar profissionais da área da Saúde. A oferta é de 24 vagas em 13 especialidades médicas e outras quatro vagas para artífice de obras e serviços públicos. A remuneração dos médicos varia de R$ 4.235,61 a R$ 9.704,03. Já os artífices vão receber um salário de R$ 1.502,00, para carga horária de 44 horas semanais. Os interessados podem se inscrever até 4 de setembro, na Sede da Secretaria Municipal de Saúde. O atendimento ocorre das 12 às 17 horas. As oportunidades são para os cargos de Médico Auditor, Médico Cardiologista, Médico Angiologista, Médico Endocrinologista, Médico Infectologista, Médico Neurologista, Médico Ortopedista/Traumatologista, Médico Clínico Geral, Médico da Família e Comunidade (PSF), Médico Ginecologista e Obstetra, Médico Psiquiatra, Médico Dermatologista e Artífice de Obras e Serviços Públicos, bem como formação de cadastro de reserva.