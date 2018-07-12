Sete concursos abertos no ES com salários de até R$ 9 mil

Concurso público Crédito: Reprodução internet

Sete órgãos públicos estão com inscrições abertas para a contratação de servidores efetivos e temporários no Espírito Santo. Há chances para vários níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 9 mil na Universidade Federal do Espírito Santo.

A maio oferta de vagas está disponível na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, com 417 chances para quem tem o nível médio.

Confira as seleções abertas de acordo com a data de encerramento das inscrições.

PREFEITURA DE PRESIDENTE KENNEDY

A Prefeitura de Presidente Kennedy abriu concurso público com 44 vagas para a contratação de professores. São oportunidades para MAMPA - Séries Iniciais do Ensino Fundamental (10) e Educação Infantil (19); MAMPP - Pedagogo (2); e MAMPB - Artes (1), Ciências (2), Educação Física (2), Geografia (1), História (1), Inglês (1), Língua Portuguesa (2) e Matemática (3). Os contratados devem cumprir jornadas de 25h a 40h semanais com remuneração que pode variar de R$ 2.184,83 a R$ 3.495,72. As inscrições podem ser feitas no site

, até 16 de julho. A taxa de participação é de R$ 73,00.

CÂMARA DE CASTELO (ES)

A Câmara da cidade de Castelo reabriu as inscrições para o concurso público para o cargo de Analista de Controle Interno. Os interessados podem se inscrever até o dia 18 de julho de 2018 por meio do endereço eletrônico www.consesp.com.br

PREFEITURA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de motoristas. A remuneração é de R$ 1.581,86, para carga horária de 44 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 12 de julho de 2018, na sede da prefeitura, que fica na Avenida. Evandi Américo Comarela, 385, bairro Esplanada, Venda Nova do Imigrante. O atendimento ocorre na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 5º andar, das 8 às 16 horas. Para participar do processo seletivo é necessário ter os anos iniciais do ensino fundamental e carteira de habilitação D.

CÂMARA DE NOVA VENÉCIA

Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Câmara de Nova Venécia. São três oportunidades disponíveis, nos cargos de Escriturário I (1); Técnico Legislativo (1) e Procurador Jurídico (1), que, em jornadas de 30h semanais, os contratados devem receber salários que partem de R$ 2.508,56 e podem chegar até R$ 5.093,29. Os interessados em participar do certame precisam arcar com o custo de R$ 70,00 a R$ 100,00 e se inscrever no endereço eletrônico www.gualimp.com.br, até 19 de julho de 2018.

PREFEITURA DE ARACRUZ

A Prefeitura de Aracruz vai contratar motoristas temporários. A oferta é de 20 vagas e a remuneração é de R$1.152,18, para carga horária de 44 horas semanais. Os contratos serão pelo período de 12 meses, prorrogável até o limite de 36 meses. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. s candidatos precisam ter o Nível Fundamental, Carteira Nacional de Habilitação categoria D ou E e curso de direção defensiva atualizado. Os interessados podem se inscrever na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, no período de 18 a 20 de julho.

POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS DO ES

Começam nesta segunda-feira (25) as inscrições para os concursos públicos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. A oferta é de 417 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 5,8 mil. Para a PM, são 290 vagas, sendo 250 para soldado, 30 para oficial e 10 para músicos. Já para o Corpo de Bombeiros, a oferta é de 127 chances, das quais 120 são para soldados e 7 oficiais. O subsídio bruto dos soldados é de R$ 2.778,43 e o de oficiais é de R$ 5.823,07. Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 26 de julho, pela internet, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br . A taxa de participação dos oficiais é de R$ 120, enquanto que para os soldados é R$ 60.

UFES