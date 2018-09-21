Sete concursos abertos no ES com salário de até R$ 9,6 mil

A Prefeitura de Alto Rio Novo está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais da área da Saúde. A remuneração pode chegar a R$ 8 mil. De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de médico, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, odontólogo, fisioterapeuta, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, auxiliar de análises clínicas, auxiliar de consultório odontológico, servente, engenheiro civil, técnico agrícola e engenheiro ambiental. São sete vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. O processo seletivo será realizado em etapa única, a avaliação de títulos. A inscrição será feita no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, que fica na Rua Paulo Martins, 266, bairro Santa Bárbara, Alto Rio Novo. O atendimento vai até 21 de setembro de 2018, das 12h às 18h00 (segunda-feira a quinta-feira) e 7h às 13h (sexta-feira). A documentação deve ser entregue em envelope devidamente lacrado, contendo na parte externa o nome e o cargo pretendido.