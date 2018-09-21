Sete concursos abertos no ES com salário de até R$ 9,6 mil

A semana termina com sete concursos públicos abertos no Espírito Santo. A remuneração pode chegar a R$ 9,6 mil no Ifes e na Ufes. Há oportunidades para cargos temporários e efetivos.
Confira as seleções abertas de acordo com a data de encerramento das inscrições
PREFEITURA DE ALTO RIO NOVO
A Prefeitura de Alto Rio Novo está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais da área da Saúde. A remuneração pode chegar a R$ 8 mil. De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de médico, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, odontólogo, fisioterapeuta, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, auxiliar de análises clínicas, auxiliar de consultório odontológico, servente, engenheiro civil, técnico agrícola e engenheiro ambiental. São sete vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. O processo seletivo será realizado em etapa única, a avaliação de títulos. A inscrição será feita no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, que fica na Rua Paulo Martins, 266, bairro Santa Bárbara, Alto Rio Novo. O atendimento vai até 21 de setembro de 2018, das 12h às 18h00 (segunda-feira a quinta-feira) e 7h às 13h (sexta-feira). A documentação deve ser entregue em envelope devidamente lacrado, contendo na parte externa o nome e o cargo pretendido.
PREFEITURA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
A Prefeitura de São Gabriel da Palha vai abrir processo seletivo para a contratação de professores de educação física nas modalidades de Ginástica Rítmica, Voleibol, Futebol de Campo e Handebol. O candidato precisa ter nível superior. A carga horária é de 40h semanais e remuneração no valor de R$ 2.821,95. Os interessados podem se inscrever no Departamento de Recursos Humanos, no prédio da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, no período de 25 a 27 de setembro de 2018, com atendimento das 13h às 17h, de terça-feira a quinta-feira.
LIQUIGÁS
A Liquigás Distribuidora abriu novo concurso público com 1.349 vagas, sendo 74 para preenchimento imediato e 1.275 para formação de cadastro de reserva. A seleção oferece oportunidades em diversos cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.321 a R$ 4.894. Os selecionados recebem também outros benefícios: vale gás; vale refeição, vale alimentação; vale transporte; convênio farmácia; convênio odontológico; auxílio a filho (a) excepcional; auxílio funeral; seguro de vida em grupo; auxílio-creche; adicional por tempo de serviço e plano de previdência Liquigás. Do total de oportunidades, seis são para o Espírito Santo (uma para preenchimento imediato e cinco para cadastro de reserva). O cargo é o de profissional de vendas júnior, que exige o nível superior. Os interessados podem se inscrever até as 23h50 do dia 1º de outubro de 2018, pelo site www.cesgranrio.org.br. A taxa de inscrição custa R$ 37,00 para os cargos de nível fundamental incompleto e completo, R$ 47,00 para os cargos de nível médio e R$ 67,00 para os cargos de nível superior.
PREFEITURA DE VITÓRIA
A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação de profissionais de nível superior. Há oportunidades para profissionais dos cargos de Psicólogo (1), PEB IV - Professor de Educação Básica IV - Coordenar de Turno (1) e Professor de Educação Básica IV - Função Pedagógica (1). A jornada de trabalho é de 40 a 44 horas semanais e salário de R$ 2.987,98 a R$ 4.298,13. As inscrições devem ser feitas no endereço eletrônico sistemasrh.vitoria.es.gov.br, a partir das 8h dia 21 de setembro de 2018 até o dia 1º de outubro de 2018 (horário de Brasília - DF). Após o preenchimento da ficha de inscrição, o candidato deve imprimir o comprovante do pedido de participação e entregar a documentação necessária nos endereços relacionados abaixo a partir do dia 24 de setembro de 2018, até o dia 5 de outubro de 2018,das 13h às 17h, de acordo com a vaga desejada.
UFES
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) divulgou edital do novo concurso para os cargos de técnico-administrativos nos municípios de Vitória e Alegre. No total, são 14 vagas para as funções de Técnico de Laboratório - Análises Clínicas (1); Técnico em Mecânica (2); Técnico em Instrumentação (1); Técnico em Radiologia (1); Técnico de Tecnologia da Informação (2); Técnico em Equipamentos Médico - Odontológicos (1); Músico (1); Biólogo (1); Produtor Cultural (1); Médico - Clínico Geral (1); Diretor de Artes Cênicas (1) e Fisioterapeuta (1). Com jornadas de 20 a 40 horas semanais, os profissionais selecionados de níveis Médio/ Técnico e Superior devem receber remunerações entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66, além de Auxílio-Alimentação de R$ 458,00. Os interessados podem se inscrever até 7 de outubro de 2018, no site www.progep.ufes.br. As taxas vão de R$ 90,00 a R$ 130,00.
IFES
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o concurso público que tem como objetivo preencher 21 vagas para cargo de professor. A carga horária é de 40 horas semanais, com regime de Dedicação Exclusiva, com remunerações que variam de R$ 4.463,93 a R$ 9.600,92, de acordo com a titulação. A taxa é de R$ 150,00 e os interessados podem se inscrever até 14 de outubro de 2018, por meio do endereço eletrônico www.ifes.edu.br.
BANCO DO NORDESTE
O Banco do Nordeste divulgou o edital de abertura do concurso público que visa a preencher 700 vagas em várias unidades do país. Do total de oportunidades, oito são para preenchimento imediato e 692 para cadastro reserva. Candidatos com nível médio podem se candidatar à carreira de analista bancário I (4 vagas mais 496 de cadastro de reserva). A remuneração inicial é de R$ 2.854,68. O cargo de especialista técnico I - analista de sistema (4 + 196 CR). O salário é de R$ 4.941,17. A carga horária dos servidores do Banco do Nordeste é de 30 horas semanais. As inscrições serão aceitas a partir das 10h de 24 de setembro até as 18h de 15 de outubro, no site www.cespe.unb.br/concursos. A taxa de participação é de R$ 59 (cargo de nível médio) ou R$ 67 (superior).