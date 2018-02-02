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Sest Cariacica abre seleção para odontólogos

Interessados devem enviar o currículo por e-mail até o dia 4 de fevereiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 14:49

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 14:49

Sest Cariacica Crédito: Divulgação / Sest
O Serviço Social do Transporte (Sest), em Cariacica, vai contratar odontólogo. O edital de abertura da seleção foi publicado na edição desta sexta-feira (2) do Diário Oficial da União.
Para participar do processo seletivo, é necessário ter Ensino superior completo em odontologia, com inscrição ativa no CRO; especialização na área de Cirurgia Buco Maxilo Facial.
Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected] até o dia 4 de fevereiro. Para cadastro, será desejável informar no campo "assunto" o código da vaga (ODONTBUCO/2018).
A seleção contará com prova de conhecimentos específicos, redação e entrevista final. A validade do processo seletivo terá validade de seis meses a partir da data do anúncio.

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