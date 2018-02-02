Sest Cariacica abre seleção para odontólogos

Sest Cariacica Crédito: Divulgação / Sest

O Serviço Social do Transporte (Sest), em Cariacica, vai contratar odontólogo. O edital de abertura da seleção foi publicado na edição desta sexta-feira (2) do Diário Oficial da União.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter Ensino superior completo em odontologia, com inscrição ativa no CRO; especialização na área de Cirurgia Buco Maxilo Facial.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected] até o dia 4 de fevereiro. Para cadastro, será desejável informar no campo "assunto" o código da vaga (ODONTBUCO/2018).