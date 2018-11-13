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Mais de mil vagas

Serra: prova para professores será no dia 25 de novembro

Candidatos precisam acessar o site da empresa organizadora para verificar situação da inscrição

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 19:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 19:42
Prefeitura da Serra Crédito: Guilherme Ferrari
A Prefeitura da Serra confirma para o dia 25 de novembro a data das provas objetivas da seleção de professores. Serão contratados mais de mil profissionais. A informação está no site www.idcap.org.br.
Os candidatos inscritos deverão consultar, com o número do CPF, o site citado acima, para verificar se consta a confirmação do pagamento referente à taxa de inscrição. Quem pagou a quantia e não teve a participação confirmada deverá anexar seu comprovante no site citado acima visando a confirmação da taxa.
Já o candidato que se inscreveu, mas ainda não pagou, deverá realizar pagamento por meio de boleto bancário, gerado no site. O prazo para pagar será de 14 a 16 de novembro.
Na última semana, a Secretaria Municipal de Educação rescindiu o contrato com a empresa vencedora da licitação, após candidatos que pagaram a taxa reclamarem que não conseguiam confirmar a inscrição. 
O processo seletivo será realizado em duas etapas. Diferente dos outros anos, a primeira será realizada por provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, com 50 questões de múltipla escolha, valendo um ponto cada.
Já na segunda fase, os candidatos aprovados serão convocados para análise de documentos, escolha de vagas e contratação.
A carga horária é de 25 horas semanais e a remuneração varia de R$ 2.115 a R$ 3.280,84, de acordo com a titulação do profissional.
Os profissionais selecionados vão começar a atuar a partir de fevereiro do ano que vem.
 

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