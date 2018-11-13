Serra: prova para professores será no dia 25 de novembro

Prefeitura da Serra Crédito: Guilherme Ferrari

A Prefeitura da Serra confirma para o dia 25 de novembro a data das provas objetivas da seleção de professores. Serão contratados mais de mil profissionais. A informação está no site www.idcap.org.br

Os candidatos inscritos deverão consultar, com o número do CPF, o site citado acima, para verificar se consta a confirmação do pagamento referente à taxa de inscrição. Quem pagou a quantia e não teve a participação confirmada deverá anexar seu comprovante no site citado acima visando a confirmação da taxa.

Já o candidato que se inscreveu, mas ainda não pagou, deverá realizar pagamento por meio de boleto bancário, gerado no site. O prazo para pagar será de 14 a 16 de novembro.

a Secretaria Municipal de Educação rescindiu o contrato com a empresa vencedora da licitação, após candidatos que pagaram a taxa reclamarem que não conseguiam confirmar a inscrição. Na última semana,da licitação, após candidatos que pagaram a taxa reclamarem que não conseguiam confirmar a inscrição.

O processo seletivo será realizado em duas etapas. Diferente dos outros anos, a primeira será realizada por provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, com 50 questões de múltipla escolha, valendo um ponto cada.

Já na segunda fase, os candidatos aprovados serão convocados para análise de documentos, escolha de vagas e contratação.

A carga horária é de 25 horas semanais e a remuneração varia de R$ 2.115 a R$ 3.280,84, de acordo com a titulação do profissional.

Os profissionais selecionados vão começar a atuar a partir de fevereiro do ano que vem.