Semana começa com quase 900 vagas de empregos abertas no Espírito Santo

Sine da Serra tem oportunidades de emprego Crédito: ARQUIVO/13-09-2013

A semana começa com 871 vagas para quem procura trabalho com carteira assinada. As oportunidades estão disponíveis nas agências de emprego de todo o Estado. Há chances para profissionais de todos os níveis escolaridade.

Os interessados devem procurar uma das unidades, sem se esquecer de levar carteira de trabalho, documento de identidade, CPF e comprovante de residência.

Nas agências do Sine do Estado, ligados ao governo estadual, a oferta é de 563 vagas. Somente em São Mateus são 457 oportunidades.

Boas oportunidades também nas agências ligadas às prefeituras. O Sine de Vila Velha volta a atender o público nesta segunda-feira (19). O setor não forneceu as vagas.

Confira algumas das vagas

Sine Aracruz

Endereço: Av. Venâncio Flores, s/nº, Centro - Aracruz.

Vagas: Fisioterapeuta (1), mecânico PCD (1), técnico de enfermagem do trabalho (1), vidraceiro (1), vendedor (1), pintor industrial (20), operador de motosserra (1), soldador PCD (1), instrumentista tubista (15), acabador de mármore e granito (1), eletricista (2), escalador supervisor (1), escalador de pintor industrial (1) e técnico de laboratório de análises clínica (1).

Sine Cariacica

Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: Arte-finalista (1), cuidador de idosos (1), marceneiro (2), mecânico de automóvel (1), montador de instalação de calefação e refrigeração (1) e projetista de móveis (2).

Sine da Serra

Endereço: Pró-Cidadão, avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe (antigo Shopping Norte)

Vagas: Garçom (2), auxiliar de cozinha (1), mecânico de automóveis (1), vendedor no comércio de mercadorias (4), lavadeiro geral (1), mecânico de máquinas pesadas (1), operador de pá carregadeira e tratores (10), cuidador de idosos domiciliar (1), auxiliar de contabilidade (1), vigia (1), mecânico de caminhões (1), analista de crédito (4), cuidador de idosos (1), auxiliar de faturamento (1), analista de logística (1), supervisor de operação de logística (3), auxiliar de inventário (3), supervisor de segurança patrimonial (3), analista de inventário (1), gerente de logística e distribuição (4), auxiliar de mecânico de refrigeração (8).

Agência do Trabalhador de Cariacica

Endereço: Avenida Kléber Andrade, 05, bairro Rio Branco, Cariacica (via de acesso ao estádio Kleber Andrade)

Vagas: Analista comercial (1), analista de rede (1), aplicador de laser (1), assistente administrativo sênior (1), assistente de loja (2), assistente de programa (1), assistente de projeto (1), assistente de TI (1), assistente fiscal (1), auxiliar de atendimento (1), auxiliar de escritório (1), auxiliar de laboratório (1), balconista (1), camareira (3), cobrador (20), confeiteiro (1), estágio de administração (6), estágio de ciências contábeis (2), estágio de comércio exterior (1), estágio de comércio exterior (2), estágio de direito (1), estágio de ensino médio (4), estágio de gestão financeira (1), estágio de marketing (2), estágio de pós-graduação em direito (1), estágio de psicologia (1), estágio de publicidade e propaganda (1), estágio de relações públicas (1), estágio de técnico em administração (3), estágio de técnico em eletrotécnica (1), estágio de técnico em mecânica (2), estágio superior em administração (3), estágio técnico em mecânica (1), estágio técnico em refrigeração e climatização (1), gerente (1), lanterneiro (1), moleiro (1), motorista (20), orientador ambiental (1), pizzaiolo (1), porteiro (1), repositor de câmara fria (1), representante de atendimento (55), salgadeira (1), supervisor de segurança do trabalho (1), suporte técnico nível II (1), técnico de enfermagem (11), técnico de manutenção e instalação de rede (1), vendedor (1), vendedor reserva (3) e vendedor externo (1). Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar administrativo (2), auxiliar de produção (4), auxiliar de serviços gerais (5), cobrador (5), eletricista (3), motorista de entrega (1), representante de atendimento (30) e técnico em eletrotécnica - energia solar (1).

Agência do Trabalhador de Vitória

Endereço: Rua Amélia da Cunha Ornelas, 295, 3º Andar da Escola de Governo, Bento Ferreira.