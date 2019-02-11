Oportunidades para profissionais que querem trabalhar com carteira assinada Crédito: Ana Volpe/Agência Senado

A semana começa com 863 vagas para quem quer um emprego com carteira assinada. Há chances para todos os níveis de escolaridade e para profissionais com ou sem experiência.

Para fazer o cadastro, é necessário procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. O candidato que atender aos requisitos estabelecidos pelas empresas são encaminhados para entrevista.

De acordo com as agências, as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema assim que forem preenchidas. O atendimento começa às 8 horas.

Nas agência do Sine Estadual, ligadas ao governo do Estado, a semana começa com 140 oportunidades de emprego. Há chances para vendedor, tosador, padeiro, serralheiro, mecânico, entre outras.

Your browser does not support the audio element. Semana começa com mais de 860 vagas de emprego

PREFEITURAS

Já a Agência do Trabalhador de Cariacica inicia a semana com 333 vagas de emprego, sendo 73 para pessoas portadoras de deficiência. Há chances para assistente de expedição, consultor de vendas, eletricista e confeiteiro. No local, também é possível se inscrever para cursos de qualificação e menor aprendiz.

O Sine da Serra tem disponível 335 vagas nesta segunda-feira. O cargo com o maior número de vagas é o de atendente de telemarketing e representante comercial, com 50 chances cada. Para pessoas com deficiência, a oferta é de 128 postos de trabalho.

Na Agência do Trabalhador de Vitória, são 20 oportunidades, das quais atendente de lanchonete, frentista e empregado doméstico são para trabalhadores deficientes.

Há ainda 35 cargos disponíveis no Sine de Vila Velha. As chances são para cargos como fonoaudiólogo, faturista, servente de limpeza, dentre outros.

CONFIRA AS VAGAS

SINE ANCHIETA

Vagas: Educador físico (2), açougueiro (1) e instrutor de pilates (1).

SINE ARACRUZ

Vagas: Mecânico montador de mangueira hidráulica (1), auxiliar de topografia (1), eletricista de manutenção (15) e vendedor porta a porta (1).

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Acabador de mármore e granito (1), assistente de produção (1), auxiliar de produção PCD (1), auxiliar de cozinha (1), comprador (1), empregada doméstica (1), garçom (1), instalador de antenas de televisão (1), mecânico de manutenção de máquinas em geral (1), operador de escavadeira (1), promotor de vendas (1), recepcionista PCD (1), salgadeiro (1), técnico agrícola (1), torneiro mecânico (1) e tosador de animais domésticos (1).

SINE CARIACICA

Vagas: Auxiliar de conservação de obras PCD (3), costureira de máquinas industriais (1), cortador (1), designer de produto (1), designer gráfico (1), jornalista (1), moldador de metal (1) e representante comercial (1).

SINE COLATINA

Vagas: Leiturista (4), ajudante de motorista (1), cozinheira (1), garçonete (1), caldeireiro (1), laboratorista de material de construção (1), encarregado de produção (2) e vendedor interno de material de construção (1).

SINE LINHARES

Vagas: Auxiliar de vidraceiro (1), auxiliar de produção PCD (1), bitolador (1), conferente de carga e descarga (1), circuleiro (1), encarregado de manutenção de caminhão (1), encarregado de oficina (1), estoquista (1), fiscal de campo (1), gredista (1), instrutor de barbeiro (2), instrutor de cabeleireiro (2), instrutor de manicure (2), instrutor de maquiagem (2), lanterneiro (1), mecânico de colhedora (1), mecânico de máquinas pesadas (3), mecânico de manutenção máquinas industriais (1), mecânico de mercedes (1), mecânico de refrigeração de ar condicionado (1), mecânico de refrigeração (1), motofretista (3), operador de máquinas industriais (1), operador de trator de esteira (1), operador de patrol (1), polidor de veículos (1), serrador (1), serralheiro (2), supervisor comercial (1), supervisor técnico de vendas e merchandising (1), técnico em agropecuária (1), vaqueiro (2) e vendedor pracista (3).

SINE SÃO MATEUS

Vagas: Ajudante de obras (3), auxiliar de serviços gerais PCD (1), assistente de informática (1), cabeleireiro (1), comprador (1), costureira (1), costureiro/ capoteiro (1), cozinheiro (1), cozinheira (1), doméstica (1), encarregado de manutenção predial e limpeza (1), faturista (1), impressor offset mono (1), mecânico automotivo (2), mecânico de refrigeração (1), montador de lanche (1), nutricionista (1), operador de empilhadeira (1), padeiro (1), pedreiro (3), representante comercial (2), retificador de eixo (1), retificador de eixo de cabeçote veicular (1), tosador (1), trabalhador rural (1), vendedor coorporativo (1), vendedor externo (2) e vendedor interno (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Açougueiro de supermercados (5), assistente de expedição de transportadora (1), assistente de faturamento de hospital (10), assistente de faturamento de hospital (1), auxiliar administrativo (3), auxiliar farmácia (2), auxiliar mecânico (1), balconista de farmácia (1), barbeiro (3), bombeiro hidráulico - eletricista (1), borracheiro (1), camareira de motel (2), chapeiro de padaria (1), cobrador de transporte coletivo (10), comprador - hospital (3), confeiteiro (3), consultor de vendas imobiliária (20), consultor de vendas junior - distribuidora (2), costureira (3), desinsetizador (1), eletricista (2), estágio de ensino médio - recursos humanos (6), estágio de ensino médio - hospital (4), estágio de técnico em administração - recursos humanos (2), estágio superior de administração - recursos humanos (2), farmacêutico (3), faturista de hospital (15), forneiro (1), instalador de som e acessórios (1), instalador de tv, a cabo, internet e telefone (20), lanterneiro (1), mecânico automotivo (1), mecânico de motos (1), moleiro (1), motorista carreteiro (13), motorista de ônibus (10), nutricionista (1), operador de caixa (1), operador de telemarketing ativo (20), padeiro (5), pizzaiolo (3), promotor de vendas (2), representante de atendimento (40), salgadeira (1), técnica em nutrição (1), técnico de enfermagem (13), técnico instalador (2), telefonista (4), vendedor externo (3) e vendedora de papelaria (2).

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar de cozinha (2), auxiliar transportadora (3), auxiliar administrativo (11), auxiliar de loja (1), auxiliar de marketing (1), auxiliar de produção (1), auxiliar de serviços gerais (1), conferente (1), conferente de mercadorias (1), movimentador de mercadorias (2), operador de atendimento (2), operador de máquinas de sorvete (2), operador de telemarketing ativo (13), promotor de vendas (2), representante de atendimento (27) e vendedor externo (1).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Atendente de telemarketing (1), auxiliar de mecânico de autos (1), auxiliar de pessoal (1), camareira de hotel (1), eletricista de manutenção em geral (1), empregado doméstico nos serviços gerais (1), estoquista (2), faturista (1), fonoaudiólogo geral (1), mecânico de automóvel (1), montador de máquinas de terraplenagem (2), recepcionista secretária (1), reparador de aparelhos eletrodomésticos (1), representante comercial autônomo (2), servente de limpeza (3), técnico automotivo (1), técnico de refrigeração (1), topógrafo (3), e vendedor de plano de saúde (10).

SINE DA SERRA

Vagas: Atendente de telemarketing (50), auxiliar de limpeza (1), açougueiro (1), ajudante de cozinha (10), auxiliar de logística (1), atendente de farmácia - balconista (1), auxiliar de cozinha (1), atendente de lanchonete (1), camareira de hotel (5), costureira em geral (10), conferente de logística (1), conferente de mercadoria (1), cortador de roupas (2), desenhista industrial (1), desenhista industrial (1), impressor (1), garçom (1), mecânico ajustador (10), mecânico de manutenção de empilhadeiras (1), nutricionista (1), representante comercial autônomo (50), operador de retro-escavadeira(10), técnico de segurança do trabalho (1), vendedor externo (10), vendedor porta a porta (34) e sushiman (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Ajudante de cozinha (1), auxiliar de escritório (1), auxiliar de limpeza (66), auxiliar de conservação de obras civis (3), atendente de telemarketing (50), chefe de serviço de limpeza (1), conferente mercadoria (1) e porteiro (5).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA