Semana começa com mais de 790 vagas de emprego em todo o ES

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo

A semana começa com 794 vagas de emprego em todo o Estado. As oportunidades são destinadas a quem quer trabalhar com carteira assinada. Há chances para profissionais com ou sem experiência e também para pessoas com deficiência.

Os interessados devem procurar uma das agências de emprego, sem esquecer de levar os documentos pessoais. O profissional que atender aos requisitos das empresas são encaminhados para a entrevista. É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Nas agência do Sistema Nacional de Emprego (Sine) estadual, ligadas o governo do Estado, a semana começa com 230 oportunidades de emprego. Há oportunidades como acabador de mármore e granito, auxiliar de cozinha, analista de logística, garçom, churrasqueiro e vendedor.

A Agência do Trabalhador de Cariacica conta com 229 vagas de emprego, sendo 70 destinadas a pessoas com deficiência. Dentre as vagas estão as ajudante de caminhão, auxiliar administrativo, consultor de vendas e mecânico automotivo, além de oportunidades de estágio em nível médio e técnico.

No Sine de Vila Velha, a oferta é de 66 vagas. O cargo com o maior número de oportunidades é o de atendente de telemarketing para pessoas com deficiência, com 50 chances.

Nesta semana, no Sine da Serra tem 106 oportunidades de emprego. Os trabalhadores podem se inscrever para cargos como assistente administrativo, marceneiro, cozinheiro, carpinteiro, pintor de obras, cuidador de idosos, entre outras.

Em Vitória, a Agência do Trabalhador tem 163 chances, entre elas a de costureira em geral, motofrentista, pintor de automóveis, motorista entregador e promotor de vendas.

CONFIRA AS VAGAS

SINE ARACRUZ

Vagas: Mecânico de refrigeração (1), acabador de mármore e granito (1), auxiliar técnico em telecomunicações (1), ajudante florestal PCD (1) e gerente de T.I (1).

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Auxiliar de cozinha (1), auxiliar de produção PCD (1), analista fiscal (1), analista de logística (1), analista de suprimentos (1), costureira (1), eletricista de manutenção industrial (1), engenheiro de produção (1), garçom (1), mecânico industrial (1), motorista carreteiro (1), operador de caixa (1), operador de empilhadeira (1), operador de ponte rolante (1), operador de pórtico rolante (1), recepcionista em geral (1), técnico em manutenção de equipamentos de Informática (1), técnico em edificações (1), serviços de reparação e manutenção (1), vendedor a domicílio (1) e vendedor pracista (1).

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Agente de microcrédito (1), analista de marketing PCD (1), auxiliar de dedetizador (1), churrasqueiro (1), designer gráfico (1), encarregado de açougue (1), flameador (1), operador de multifio (1), sondador SPT (1) e panfleteiro (1).

SINE CARIACICA

Vagas: Costureira em geral (3), impressor digital (1), mecânico de motor a diesel (1) e representante comercial (1).

SINE LINHARES

Vagas: Ajudante de carga e descarga (3), ajudante de isolamento (1), auxiliar de armazenamento (2), apontador de campo (1), analista contábil (1), analista de suporte de sistema (1), armazenista (2), auxiliar de cozinha (9), auxiliar de limpeza PCD (4), auxiliar de limpeza (30), auxiliar de pessoal (1), chapista de lanchonete (2), confeiteiro (4), cortador de carne em açougue (12), eletricista de instalações de veículos automotores (1), embalador (36), encarregado de expedição (1), encarregado de manutenção (1), esteticista (1), farmacêutico (1), faturista (1), forneiro (4), garçom (12), gerente de segurança (1), isolador (1), lavador de veículos (1), mecânico automotivo (1), mecânico de equipamento pesado (1), mecânico de manutenção de caminhão a diesel (3), mecânico de manutenção trator (2), motoboy (1), motorista entregador (3), nutricionista (1), operador de caixa (1), operador de ponte rolante (2), operador de máquinas fixas em geral (2), padeiro (3), pizzaiolo (2), soldador MIG (10), técnico em segurança do trabalho (1), técnico agrícola (1), técnico de manutenção eletrônica (1) e vendedor pracista (1).

SINE NOVA VENÉCIA

Vagas: Almoxarife (1), assistente de escritório (1), analista administrativo (2), analista de logística (1), auxiliar de mecânica (1), classificador de chapas de granito (1), trabalhador rural (2), operador industrial (1), motorista carreteiro (1), mecânico de máquinas agrícolas (1), atendente PCD (1), consultor de vendas (1), promotor de vendas (1), professor de Educação Física (2), recepcionista (2) e vendedor externo (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Ajudante de caminhão (10), ajudante de cozinha (4), ajudante de padaria (2), auxiliar administrativo (2), auxiliar contábil (1), auxiliar de corte costura (2), auxiliar de estocagem (4), auxiliar de logística (5), auxiliar de transporte - carga e descarga (5), auxiliar de vendas (3), camareira de hotel (1), caseiro (1), caseiro (1), chapeiro (2), consultor de vendas (20), consultor interno de vendas (1), costureira (3), cozinheira (1), digitador (15), doméstica (1), encarregado de equipe de higienização (2), enfermeiro (3), estágio superior de administração (2), estágio de ensino médio (5), estágio de técnico em administração (2), garçom (6), mecânico a diesel (2), mecânico automotivo (2), moleiro (1), motoboy (1), motorista carreteiro (5), operador de caixa (20), operador de rastreamento noturno (1), pintor automotivo de caminhão (1), pintor veicular grande porte (2), promotor de vendas (1), repositor de mercadorias (1), salgadeira (1), supervisor de polo comercial (1), técnico de enfermagem (1), técnico de instalação (3), tutor de polo comercial (4), vendedor de autopeças (2), vendedor de reserva (1), vendedora externa (1), e vigilante (5).

Vagas para pessoas com deficiência: Ajudante (2), área administrativa setor de compras (6), assistente administrativo atendente (3), auxiliar (4), auxiliar administrativo (1), auxiliar de expedição (1), cobrador (5), embalador (5), operador de telemarketing ativo (3), pintor automotivo de caminhão (1), porteiro (4) e representante de atendimento (35).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Alinhador de direção (3), atendente de telemarketing PCD (50), chefe de serviço de limpeza (2), costureira em geral (2), esteticista (1), lanterneiro de automóveis (1), manicure (2), pintor de automóveis (1), representante comercial autônomo (2) e vendedor porta a porta (1).

SINE DA SERRA

Vagas: Vendedor porta a porta (20), ajustador ferramenteiro (2), operador de pá carregadeira (1), operador de escavadeira (1), operador de compactadora de solos (2), marceneiro (2), cozinheiro (1), armador de ferragens na construção civil (1), carpinteiro (5), pintor de obras (1), marceneiro (1), assistente administrativo (1), cuidador de idosos (2) e enfermeiro assistencial (2).

Vagas para pessoas com deficiência: auxiliar de montagem (1), auxiliar de estoque (7), assistente de vendas (1), atendente de telemarketing (50), auxiliar de almoxarifado (3) e marceneiro (2).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Vagas: atendente de telemarketing PCD (50), costureira em geral (1), farmacêutico (6), motofretista (35), motorista de automóveis (35), pintor de automóveis (2), promotor de vendas (2), técnico eletrônico (1), porteiro PCD (1), motorista entregador (15) e motorista de caminhão leve (15).