Semana começa com mais de 700 vagas de emprego no ES

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: públicas/arquivo

A semana começa com 703 vagas de emprego para quem quer trabalhar com carteira assinada. Há chances para todos os níveis de escolaridade e para pessoas com ou sem experiência. É bom lembrar que as oportunidades são atualizadas diariamente, ou seja, quando são preenchidas são retiradas do sistema.

Os interessados devem procurar uma das agências de emprego de Norte a Sul do Estado, sem esquecer de levar os documentos pessoais. O candidato que atender aos requisitos exigidos pelas empresas são encaminhados para a entrevista.

Nas agências do Sine Estadual, ligadas ao governo do Estado, a oferta é de 255 vagas. As chances são para garçom, designer gráfico, camareira, cirurgião dentista, cozinheiro, entre outras. No Sine de São Mateus, há 35 chances para técnico de enfermagem.

A Agência do Trabalhador de Cariacica conta com 249 oportunidades, das quais 91 destinadas a pessoas com deficiência. No local, também é possível fazer cadastro de menor aprendiz, estágio e cursos de qualificação. A partir de hoje, a unidade funcionará em novo horário, das 8 às 16 horas.

O Sine da Serra começa a semana com 75 vagas de emprego, sendo 21 delas para pessoas com deficiência. O cargo com o maior número de vagas é o de atendente de telemarketing, com 20 chances.

No Sine de Vila Velha, são 39 vagas, enquanto que na Agência do Trabalhador de Vitória a oferta é de 74 chances.

Em Viana, a Agência de Empregos tem disponível 11 vagas. Todos os cargos exigem que o candidato tenha experiência comprovada.

CONFIRA AS VAGAS





SINE ANCHIETA

Vagas: Garçom (10), ajudante de cozinha (10), limpador de piscina (1), cozinheira (1), auxiliar de departamento fiscal (1), dentista (1) e açougueiro (2).

SINE ARACRUZ

Vagas: Encarregado de rede de distribuição (1) e eletricista de rede de distribuição (4)

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Acabador de granito (6), assistente de logística (1), atendente de balcão (2), auxiliar de cartório (1), designer gráfico (1), instalador de tv a cabo (2) e mecânico de motor a diesel (1).

SINE CARIACICA

Vagas: Ajudante serralheiro (1), arte finalista (1), borracheiro (1), mecânico de suspensão (1) e vendedor porta a porta (1).

SINE COLATINA

Vagas: vendedor porta a porta (1), eletricista de iluminação pública (1), vendedor de consórcio (1), técnico em segurança do trabalho (2), modelista de roupa (1), assistente administrativo (1), montador soldador (1), motorista de caminhão (1), oficial de manutenção predial (1), motorista de entregador (7) e chapa movimentador de mercadoria (4).

SINE LINHARES

Vagas: apontador de campo (1), atendente de lanchonete (2), auxiliar de limpeza PCD (2), auxiliar de produção PCD (9), biólogo (1), biologista (1), costureira de reparação de roupas de festa (2), desenhista projetista gráfico (1), farmacêutico (1), mecânico de automóvel linha diesel (1), mecânico de manutenção de caminhão a diesel (1), mecânico de manutenção tratores (1), operador de caldeira (1), operador ponte rolante (2), pintor de alvenaria (10), pintor de pistola air-less (1), soldador (2), técnico em segurança do trabalho (1), vendedor externo/interno (3) e vendedor pracista (1).

SINE NOVA VENÉCIA

Vagas: Assistente comercial (1), auxiliar de serviços gerais PCD (2), auxiliar de biblioteca PCD (1), auxiliar administrativo PCD (2), camareira (1), eletricista automotivo (1), impressor offset (1), farmacêutico (1), cirurgião dentista (4), técnico em saúde bucal (1), técnico em prótese dentária (1), professor de educação física (2), polidor de granito (1), trabalhador rural (2), empregada doméstica (2), padeiro (1), chapista (1) e vendedor pracista (2).

SINE SÃO MATEUS

Vagas: Açougueiro (1), atendente PCD (1), auxiliar de mecânico máquinas agrícolas PCD (5), auxiliar de serviços gerais hospitalar (1), barbeiro profissional (1), cabeleireiro corte masculino (1), cabeleireira profissional (2), chapeiro (1), contador (1), costureira (2), cozinheiro (1), churrasqueiro (1), enfermeiro (13), estoquista (1), farmacêutico (1), garçom (1), gerente de restaurante (1), guardião de piscina (1), impressor de offset mono (1), manicure (3), mecânico de refrigeração (2), motorista socorrista (1), nutricionista (1), oficial de manutenção predial (1), operador de trator pneu PCD (5), recepcionista (2), representante comercial (2), secretária (1), supervisor técnico (1), técnico de enfermagem (35), técnico de operações (1), técnico de refrigeração (1), técnico de saúde bucal (1), trabalhador rural (1), trabalhador rural PCD (15), vendedor externo (3) e veterinário (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: ajudante de pintura automotiva (2), assistente administrativo (1), auxiliar de caixa (1), auxiliar de corte - costura (2), auxiliar de vendas (3), balconista de açougue (3), camareira de hotel (1), consultor interno de vendas (1), costureira (3), cozinheiro (4), encarregado de equipe de higienização (2), encarregado de perecíveis  açougue (1), instalador de ar condicionado (1), massagista (1), mecânico montador (1), mecânico veicular grande porte (2), montador de móveis de escritório (1), motorista carreteiro (5), motorista de entrega (2), motorista intermunicipal (30), movimentador de mercadorias (2), operador de pá mecânica (1), pintor veicular  grande porte (2), promotor de vendas (1), recepcionista  auxiliar de vendas (4), repositor de mercadorias (3), representante de atendimento (60), salgadeira (1), técnico de enfermagem (1), técnico em instalação (3), técnico em segurança do trabalho (1), vendedor de autopeças (2), vendedor externo para cobrir férias (1).

Estágio: ensino médio (5), técnico em administração (2) e administração (2).

Vagas para pessoas com deficiência: ajudante (2), área administrativa  setor de compras (6), assistente administrativo  atendente (3), auxiliar (4), auxiliar administrativo (2), auxiliar de expedição (1), embalador (5), fiscal de ônibus (3), motorista de entrega (2), operador de telemarketing ativo (3) e representante de atendimento (60).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VIANA

Vagas: Ajudante de produção (2), ajudante de depósito (1), conferente (1), motorista de entrega (1), motorista carreteiro (1), bombeiro hidráulico (3) e calceteiro (2).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Ajudante de carga e descarga de mercadoria (5), ajudante de farmácia (1), atendente de farmácia - balconista (1), cabeleireiro (1), camareira de hotel (5), churrasqueiro (1), eletricista de instalações de veículos automotores (1), instalador de estação de rádio (1), manicure (1), mecânico de refrigeração (2), motorista de caminhão (15), pedreiro (1), reparador de aparelhos eletrodomésticos (1), sorveteiro (1), técnico de refrigeração instalação (1) e tosador de animais domésticos (1).

SINE DA SERRA

Vagas: Nutricionista (1), atendente de telemarketing (20), representante comercial autônomo (10), vendedor porta a porta (2), assistente fiscal (1), técnico em vídeo(1), técnico em som (1), supervisor comercial (2), decorador de eventos (1), costureira em geral (2), assistente de contadoria fiscal (1), analista de suporte técnico (1), vendedor porta a porta (1), auxiliar de limpeza- estágio (1), vendedor (1), auxiliar de linha de produção (4), recepcionista, em geral (1), analista de recurso humano (1) e desenhista industrial (2).

Vagas para pessoas com deficiência: técnico em eletromecânica (6), auxiliar de linha produção (10), técnico eletrônico (2), técnico de planejamento e programação da manutenção (2) e auxiliar de expedição (1)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

vagas: Atendente de farmácia - balconista PCD (1), atendente de telemarketing (36), auxiliar de limpeza PCD (1), representante comercial autônomo (10), telefonista PCD (10), recepcionista atendente PCD (10), auxiliar de crédito (2), técnico de captação de som (1), tecnólogo em produção audiovisual(1) e socioeducativo (2).