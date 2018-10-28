Semana começa com mais de 700 vagas de emprego no ES

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

A semana começa 708 vagas para quem quer um emprego com carteira assinada. As oportunidades, disponíveis em todo o Estado, são para cargos de todos os níveis de escolaridade. Algumas funções exigem experiência do profissional.

Os interessados devem procurar uma das agências de emprego, sem esquecer de levar os documentos pessoais. Os candidatos que atenderem aos requisitos das empresas são encaminhados para entrevista. É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e que a medida que forem preenchidas são retiradas do sistema.

Nas agências do Sine estadual, ligadas ao governo do Estado, são 307 vagas, das quais 122 para São Mateus.

Já na Agência do Trabalhador de Cariacica são 263 chances, enquanto que no Sine de Vila Velha 20 vagas e no Sine da Serra 127 oportunidades. Já em Vitória, a oferta é de 18 vagas.

SINE ANCHIETA

Vagas: Limpador de piscina (1), cozinheira (1), auxiliar de departamento fiscal (1), dentista (1) e açougueiro (2).

SINE ARACRUZ

Vagas: Operador de CNC (1), cozinheiro industrial (1), técnico em segurança do trabalho (1), ajudante mecânico sênior (1), operador pleno (3), operador sênior (1), auxiliar de topografia PCD (1) e assistente administrativo (1).

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Analista financeiro (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de produção PCD (1), garçom (1), operador de caixa (1), operador de máquina a fio diamantado (8), operador de máquina carregadeira e escavadeira (4), operador de ponte rolante (1), operador de pórtico rolante (1), soldador (1), técnico em segurança do trabalho (1) e vendedor externo (1).

SINE AGÊNCIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Acabador de granito (6), assistente de logística (1), atendente comercial (2), auxiliar de marketing (1), auxiliar de manutenção PCD (1), colorista têxtil (1), design gráfico (1), instalador de tv a cabo (2) e polidor de mármore (1).

SINE CARIACICA

Vagas: Ajudante serralheiro (1), arte finalista (1), camareira de hotel (5), jardineiro (3), operador de movimentação de carga (1), representante comercial (2), serralheiro (1), técnico em automação industrial (1) e vendedor porta a porta (2).

SINE COLATINA

Vagas: Vendedor porta em porta (1), eletricista de iluminação pública (1), vendedor de consórcio (1), técnico em segurança do trabalho (2), modelista de roupa (1), assistente administrativo (1), montador soldador (1), motorista de caminhão (1), oficial de manutenção predial (1), auxiliar de limpeza (1), motorista de entregador (7), chapa movimentador de mercadoria (4) e expedidor de mercadorias (1).

SINE LINHARES

Vagas: Apontador de campo (1), assistente de vendas (11), atendente de lanchonete (2), auxiliar administrativo (1), auxiliar de estoque (10), auxiliar de produção PCD (9), biólogo (1), biologista (1), bombeiro hidráulico (1), carregador de caminhão (4), chapista de lanchonete (1), cirurgião dentista (1), costureira de reparação de roupas de festa (2), desenhista de móveis (1), farmacêutico (1), mecânico de automóvel linha diesel (1), mecânico de manutenção de caminhão a diesel (1), mecânico de manutenção tratores (1), operador de caldeira (1), operador de trator esteira (1), pedreiro (5), pintor de alvenaria (10), pintor de pistola aire-less (1), técnico em segurança do trabalho (2) e vendedor pracista (1).

SINE NOVA VENÉCIA

Vagas: Assistente comercial (1), auxiliar de serviços gerais PCD (2), auxiliar de biblioteca PCD (1), auxiliar administrativo PCD (2), eletricista automotivo (1), impressor offset (1), farmacêutico (1), cirurgião dentista (4), técnico em saúde bucal (1), técnico em prótese dentária (1), professor de Educação Física (2), polidor de granito (1), trabalhador rural (2) e empregada doméstica (2).

SINE SÃO MATEUS

Vagas: Açougueiro (2), ajudante de trabalhos rurais (1), assistente fiscal (2), assistente contábil (1), atendente PCD (1), auxiliar de açougue (2), auxiliar contábil (1), auxiliar financeiro (1), auxiliar de padaria (2), auxiliar de mecânico máquinas agrícolas PCD (5), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar de serviços gerais hospitalar (1), barbeiro profissional (1), cabeleireiro corte masculino (1), cabeleireira profissional (1), cabeleireiro profissional (1), costureira (2), cozinheira (1), cozinheiro (1), churrasqueiro (1), enfermeiro (13), estoquista (1), farmacêutico (1), garçom (1), gerente de restaurante (1), guardião de piscina (1), impressor de offset mono (1), manicure (3), mecânico de refrigeração (2), motorista socorrista (1), oficial de manutenção predial (1), operador de trator pneu PCD (5), padeiro (2), secretária (1), supervisor técnico (1), técnico de enfermagem (35), técnica saúde bucal (1), técnico segurança do trabalho (1), técnico de refrigeração (1), trabalhador rural (1), trabalhador rural PCD (15), vendedor externo (3) e veterinário (1).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Acabador de mármore e granito (1), atendente de farmácia - balconista PCD (1), atendente de lanchonete (1), camareira de hotel (5), eletricista de instalações de veículos automotores (1), esteticista (1), instalador de estação de rádio (1), jardineiro (1), mecânico de veículos (1), operador de empilhadeira (1), pedreiro (1), pizzaiolo (1), reparador de aparelhos eletrodomésticos (1), sorveteiro (1), técnico de manutenção elétrica (1), e tosador de animais domésticos (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Vagas: Confeiteiro (1), manicure (7) e representante comercial autônomo(10).

SINE DA SERRA

Vagas: Nutricionista (1), atendente de telemarketing (20), estágio em engenharia elétrica (1), representante comercial autônomo (10), mecânico de suspensão carga mesada - moleiro (2), amostrador - assistente de amostragem (2), vendedor porta a porta (2), lavador de veículos e máquinas (1), empregado doméstico diarista (1), pintor jatista (1), assistente fiscal (1), consultor de vendas (2), montador de estruturas metálicas (22), armador de estrutura de concreto (5), técnico em vídeo - tecnólogo em produção (1), técnico em som (1), supervisor comercial (1), montador meio oficial montador (10), empregado doméstico diarista (1), gerente comercial (1), supervisor comercial (1), decorador de eventos (1), costureira em geral (2), desenhista designer gráfico (2), assistente de prevenção de perdas (1), assistente de contadoria fiscal (1), analista de suporte técnico (1), motorista de caminhão (1), vendedor (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Estoquista - operador de depósito (1), auxiliar de linha de produção (10), auxiliar de limpeza (1), técnico em eletromecânica (6), auxiliar administrativo (1), auxiliar de expedição (1) e auxiliar de linha de produção (10).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Ajudante de pintura automotiva (2), assistente administrativo (1), auxiliar de almoxarifado (4), auxiliar de caixa (4), auxiliar de corte costura (2), auxiliar de eletricista veicular (1), auxiliar de escritório (2), auxiliar de mecânico automotivo (2), auxiliar de vendas (3), balconista de açougue (3), camareira de hotel (1), consultor interno de vendas (1), costureira (3), cozinheira (1), cozinheiro (3), encarregado de equipe de higienização (2), encarregado de perecíveis - açougue (1), estágio de ensino médio (5), estágio de nível superior em publicidade e propaganda (1), estágio de nível técnico de eletrotécnica ou elétrica (1), estágio de técnico em administração (2), estágio superior de administração (2), instalador de ar condicionado (1), massagista (1), mecânico montador (1), mecânico veicular grande porte (2), moleiro (2), montador de móveis de escritório (1), motorista carreteiro (5), motorista de entrega (2), motorista intermunicipal (30), movimentador de mercadorias (2), pintor veicular - grande porte (2), porteiro (3), porteiro (3), promotor de vendas (1), recepcionista - auxiliar de vendas (4), repositor de mercadorias (3), representante de atendimento (60), salgadeira (1), técnico de enfermagem (1), técnico em instalação (3), vendedor de autopeças (2) e vendedor externo para cobrir férias (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Ajudante (2), área administrativa - setor de compras (6), assistente administrativo - atendente (3), auxiliar (4), auxiliar de expedição (1), embalador (5), fiscal de ônibus (3), motorista de entrega (2), operador de telemarketing ativo (3) e representante de atendimento (60).