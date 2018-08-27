Semana começa com mais de 600 vagas de emprego no ES

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Camila Domingues/ Palácio Piratini

A semana começa com 601 vagas de emprego no Espírito Santo. As chances são para profissionais de todos os níveis de escolaridade e também para aqueles com ou sem experiência.

Os interessados devem procurar uma das agência de emprego de todo o Estado, sem se esquecer de lavar os documentos pessoais. Quem atender aos requisitos estabelecidos pelas empresas são encaminhados para a entrevista.

Em Cariacica, a Agência do Trabalhador tem 167 vagas de emprego nos setores de comércio e atendimento. Do total de oportunidades, 83 são reservadas às pessoas com deficiência. No local, também é possível realizar o cadastro para estágios, cursos de qualificação e menor aprendiz.

CONFIRA AS VAGAS

SINE ANCHIETA

Vagas: Assistente de vendas (15), fiscal de loja (1), marceneiro (1), analista de planejamento e controle de produção (1), dentista (2), costureira (3), contador ou técnico em contabilidade (1) e operador de máquina-elevador (1).

SINE ARACRUZ

Vagas: Alinhador automotivo (1), instrumentista tubista (20), mecânico automotivo (2), serralheiro de alumínio (1) e operador de máquinas pesadas (5).

SINE CACHOEIRO

Vagas: Alinhador de pneus (1), encarregado de produção (1), gerente de vendas (2), marceneiro (1), operador de empilhadeira (2), operador de fresa ponte (3) e vendedor externo (14).

SINE CARIACICA

Vagas: Agente de microcrédito (5), funileiro de veículos (1), mecânico de manutenção de automóveis (1), pintor de veículos (1), retificador de motores de automóveis (1) e vendedor porta a porta (1).

SINE DE COLATINA

Vagas: Programador de sistema de computador (1), ajudante de obra (5), encarregado de obra (1), torneiro mecânico (1), auxiliar de corte (1), expedidor de mercadorias (1), médico do trabalho PCD (1) e motorista de caminhão (2).

SINE LINHARES

Vagas: Analista contábil (1), costureira de máquinas industriais (10), gari (2), instrumentista tubista (20), líder tubista (4), mecânico de automóvel (2), resgatista (2), supervisor de atendimento ao cliente (2), técnico em nutrição (1), técnico de segurança do trabalho (1) e vendedor interno (1).

SINE NOVA VENÉCIA

Vagas: Balconista (2), chapeiro (1), cozinheiro (1), professor de educação de física (1), classificador de chapas de granito (1), mecânico de máquinas agrícolas (1), atendente PCD (1), operador de ponte rolante (1), polidor de granito (1), consultor de vendas (1), técnico de informática (1), pedreiro (4), pintor civil (4) e auxiliar de obra (4).

SINE SÃO MATEUS

Vagas: Açougueiro (1), assistente costureira (1), atendente PCD (38), auditor de contas (1), administrativo (1), auxiliar de cabeleireiro (1), auxiliar de consultório (1), auxiliar de serviços gerais hospitalar (1), auxiliar técnico (1), cabeleireiro profissional (1), cortador de roupa (1), cozinheiro (2), eletricista de veículo (1), empregada doméstica (1), encarregado de operações (1), enfermeiro (6), gerente comercial (1), impressor de offset mono (1), manicure (1), medidor e estoquista (1), motorista socorrista (1), nutricionista (1), psicólogo hospitalar (1), técnico de enfermagem (11) e técnico de radiologia (1).

AGÊNCIA DE EMPREGOS DE VIANA

Vagas: Ajudante de produção, auxiliar administrativo PCD, faturista e operador de caixa.

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Atendente de telemarketing PCD (50), auxiliar administrativo PCD (1), auxiliar de corte - preparação da confecção de roupas (1), auxiliar de mecânico de autos (1), cortador de vidros (1), empregado doméstico diarista (20), impressor de máquina ofsete (1), pizzaiolo (1), técnico em segurança do trabalho (1) e vidraceiro (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Ajudante de cozinha, ajudante de entrega, auxiliar comercial, auxiliar de cozinha, auxiliar de informática, auxiliar de vendas, camareira de hotel, costureira, cozinheira, estágio de ensino médio, estágio de engenharia de produção, entre outros.

Vagas para pessoas com deficiência: ajudante de carga e descarga, auxiliar, auxiliar administrativo, auxiliar de biblioteca, entre outros.

SINE DA SERRA

Vagas: Cozinheira (1), vendedor interno (1), operador de mistura (3), auxiliar de linha de produção (16), assistente administrativo (1), mecânico de motor a diesel (1), vendedor externo (1), assistente de vendas (2), marceneiro (1), retificador de motores de automóveis (1), motorista de caminhão (1), cabeloteiro - mecânico de automóveis (1), cortador de mármore (1), operador de fresadora CNC (3), isolador térmico (15), mecânico automotivo (1) e vendedor externo porta a porta (1).

Vagas para pessoas com deficiência: auxiliar de linha de produção (16) e amarrador (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA