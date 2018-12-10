Semana começa com mais de 600 vagas de emprego na Grande Vitória

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: públicas/arquivo

A semana começa com 626 vagas para quem procura emprego com carteira assinada. As oportunidades estão disponíveis nas agências da Grande Vitória e os interessados devem procurar uma das unidades, sem se esquecer de levar os documentos pessoais.

O profissional que atender aos requisitos exigidos pelas empresas são encaminhados para entrevista. É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

A Agência do Trabalhador de Cariacica tem 252 oportunidades nesta segunda-feira, das quais 78 são destinadas às pessoas com deficiência.

Mesmo não obtendo a vaga desejada, o candidato pode arquivar suas informações pessoais e relativas a experiência profissional no banco de dados da agência, que irá acioná-lo assim que surgir uma outra oportunidade. Também é possível realizar cadastros para estágios, cursos de qualificação e menor aprendiz.

No Sine da Serra, são 251 vagas de emprego. Há chance para cargos como açougueiro, atendente de telemarketing, fotógrafo, representante comercial, ajudante de cozinha, entre outros.

Em Vila Velha, a semana começa com 52 chances. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, analista de recursos humanos, ajudante de obras, entre outras.

Em Vitória, a Agência do Trabalhador oferece 52 vagas. A maior oferta é para o cargo de representante comercial autônomo, com 20 chances. A Agência de Emprego de Viana tem cinco oportunidades.

Todas a unidades começam o atendimento às 8 horas. Serra, Vila Velha e Viana funcionam até as 17 horas. Em Vitória, as portas ficam abertas até as 16h30, enquanto que em Cariacica até as 16 horas.

CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Ajudante de cozinha (1), ajudante de mecânico - veículo de grande porte (1), atendente de farmácia (10), auxiliar de almoxarife (1), auxiliar de carga e descarga (6), auxiliar de pintor automotivo (1), auxiliar de promoção de alimentos (1), auxiliar de serviços gerais (6), balconista de açougue (3), balconista de farmácia (1), balconista de padaria (3), consultor interno de vendas (1), costureira (3), cozinheiro (1), encarregado de perecíveis - açougue (1), estágio de ensino médio (5), estágio de técnico em administração (2), estágio superior de administração (2), farmacêutico (1), fresador (2), instalador de som e acessórios (1), instalador de TV a cabo, internet e telefone (30), massagista (1), mecânico de motos (1), mecânico veicular grande porte (2), motorista carreteiro (7), movimentador de mercadorias (2), operador de pá mecânica (1), promotor (2), promotor de vendas (2), representante de atendimento (60), soldador (1), supervisor de rota (1), técnico de enfermagem (1), técnico eletrotécnica (1), técnico em instalação (3), técnico em segurança do trabalho (3), vendedor externo para cobrir férias (1) e vendedora (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar de produção (2), assistente administrativo - atendente (3), auxiliar (4), auxiliar administrativo (2), auxiliar de marketing (1), fiscal de ônibus (3), operador de telemarketing (3), representante de atendimento (60).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Acabador de mármore e granito (1), ajudante de obras (10), analista de recursos humanos (1), arquiteto de edificações (1), atendente de lojas PCD (1), atendente de telemarketing PCD (1), auxiliar de corte - preparação de confecção de roupas (1), encanador industrial (2), fonoaudiólogo geral (1), manicure (14), mecânico de motor a diesel (1), montador (5), motofrentista (1), motorista de caminhão (1), pedreiro (10), psicopedagogo (1), reparador de aparelhos eletrodomésticos (2), serralheiro (1), tosador de animais domésticos (1).

AGÊNCIA DE EMPREGO DE VIANA

Vagas: Psicólogo (1), ajudante de produção (1), cozinheiro (1), auxiliar cozinheiro (1), saladeira (1).

SINE DA SERRA

Vagas: açougueiro (2), ajudante de cozinha (1), ajudante de açougueiro (2), atendente de telemarketing (50), auxiliar mecânico de refrigeração (1), cozinheiro geral (1), eletricista diesel linha pesada - caminhão (1), eletricista predial (1), fotógrafo (4), garçom (2), mecânico de motor a diesel (1), mecânico de motor a diesel (2), representante comercial (20) e vendedor porta a porta (1).

Vagas para pessoas com deficiência: almoxarife (1), analista contábil (2), assistente administrativo (2), analista marketing (2), atendente de clinica médica (1), atendente de telemarketing (10), atendente de telemarketing (50), auxiliar administrativo (1), auxiliar de limpeza (14), auxiliar de limpeza (5), auxiliar de mecânico (1), auxiliar operacional de logística (1), embalador a mão (15), enfermeiro (2), enfermeiro (2), estoquista (12), mecânico de manutenção de máquina industrial (1), operador de produção (1), operador de caixa (12), técnico de enfermagem (13), telefonista (2) e vendedor no comércio de mercadorias (12).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA