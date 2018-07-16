Semana começa com mais de 540 vagas de emprego em todo o Estado

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Reprodução internet

A semana começa com 546 vagas de emprego para quem procura um trabalho com carteira assinada. As chances são para todos os níveis de escolaridade e também para pessoas com deficiência. Para algumas funções, o candidato deve ter experiência.

Os interessados devem procurar uma das unidades de todo o Estado. É necessário levar os documentos pessoais para fazer o cadastro. O profissional que atender os requisitos exigidos pelas empresas são encaminhados para entrevista.

Nas agências do Sine estadual, ligadas ao governo do Estado, são 237 vagas. Em Anchieta, há chances para médico veterinário e vendedor porta em porta, entre outras. Já em Barra de São Francisco há oportunidades como auxiliar de cozinha, balconista e garçom.

Em Vila Velha, o Sine conta com 73 vagas, sendo 50 delas para o cargo de atendente de telemarketing para pessoas portadores de deficiência.

Na Agência de Empregos de Viana, o candidato encontra vaga para ajudante de produção, analista de seguro, operador de máquinas e armador de ferragens. Todas exigem experiência na função.

O Sine da Serra oferece 59 vagas de emprego. Há oportunidades para vendedor, design gráfico, esteticista, médico ortopedista, médico pediatra, entre outras.

Em Cariacica, a Agência do Trabalhador conta com 152 vagas de emprego nesta semana. Dentre elas, 65 oportunidades são destinadas às pessoas com deficiência. No local, é possível se cadastrar para estágios, cursos de qualificação e menor aprendiz.

Há ainda 21 vagas na Agência do Trabalhador de Vitória.

CONFIRA AS VAGAS

SINE ANCHIETA

Vagas: Médico veterinário (1), inspetor de qualidade (1), vendedor porta em porta (2) e instalador de linha (2).

SINE ARACRUZ

Vagas: Ajudante florestal (20) e operador de trator agrícola (8).

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Auxiliar de cozinha (3), analista de exportação e Importação (1), balconista (1), coordenador de compras (1), garçom (3), gerente de departamento pessoal (1), mecânico de manutenção de máquinas em geral (1), operador de caixa (3), operador de ponte rolante (1), padeiro (1), polidor de pedras (1), técnico agrícola (3), técnico agropecuário (3), supervisor de orçamento (1) e técnico em segurança do trabalho (1).

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Auxiliar de cartório (1), auxiliar de engenheiro civil (1), eletricista de construção civil (1), eletricista de iluminações públicas (2), mecânico de refrigeração (1), técnico de edificações (1) e técnico em segurança do trabalho (1).

SINE CARIACICA

Vagas: Auxiliar de expedição PCD (7), desossador (3), padeiro (1), tecnólogo em design gráfico (2) e vendedor em comércio atacadista (1).

SINE DE COLATINA

Vagas: Operador de pavimentação de asfalto (4), encarregado de obra (1), eletricista de instalações de veículos (1), analista de exportação (1) e armador de estrutura de concreto (5).

SINE LINHARES

Vagas: Analista de marketing (1), atendente balconista (1), auxiliar de expedição (1), auxiliar de cozinha (1), chapeiro (1), confeiteiro (3), costureira de máquina industrial (30), instrutor de inglês (1), mecânico de manutenção máquina industrial (1), mecânico hidrojato (1), técnico em nutrição (1), tratorista (3) e vendedor pracista (2).

SINE NOVA VENÉCIA

Vagas: Vendedor externo (12), mecânico de máquinas agrícolas (1), acabador de mármore e granito (1), classificador de chapas de granito (2).

SINE SÃO MATEUS

Vagas: Ajudante de padeiro (1), almoxarife PCD (1), auxiliar de cabeleireiro (1), auxiliar de cozinha (5), auxiliar de mecânico/máquinas agrícolas PCD (4), auxiliar de produção (1), atendente (5), banho e tosa (1), consultor comercial externo (3), enfermeiro (1), engenheiro civil (1), engenheiro mecânico (1), entregador de marmita (1), farmacêutico (1), financeiro (2), garçom (6), manicure (1), mecânico automotivo de suspensão/alinhador (3), mecânico de refrigeração (1), nutricionista (1), operador de trator pneu PCD (7), técnico de segurança do trabalho PCD (1), técnico de enfermagem (1), trabalhador rural PCD (30) e vendedor para loja de informática (1).

SINE VILA VELHA

Vagas: Atendente de telemarketing PCD (50), auxiliar de limpeza PCD (7), costureira em geral (1), cozinheiro geral (1), empregado doméstico diarista (1), manicure (2), mecânico de automóvel (1), operador de vendas PCD (1), representante comercial autônomo (1), salgadeiro (1), subgerente de loja (5), estágio de técnico de edificações (1) e estágio de técnico em administração (1).

AGÊNCIA DE EMPREGOS DE VIANA

Vagas: Ajudante de produção (1), serralheiro (1), operador de máquinas (1) e armador de ferragens (1).

SINE DA SERRA

Vagas: Vendedor interno (1), auxiliar de linha de produção (1), óptico optometrista (1), cortador de tecidos (1), arrematadeira (1), auxiliar de corte (1), design gráfico (1), operador de mistura (7), esteticista (1), médico clínico geral (1), médico ortopedista (1), médico dermatologista (1) e médico pediatra (1).

Vagas para pessoas com deficiência: auxiliar de armamento (2), auxiliar de limpeza (21), operador de telemarketing (3) e auxiliar de serviços gerais (14).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Ajudante de cozinha (1), ajudante de mecânico (1), ajudante de motorista (1), ajudante de pintura veicular de grande porte (2), armador de ferragens (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de estoque (1), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar de vendas (3), capoteiro (2), comprador (1), conferente (1), costureira (5), cozinheira (1), eletricista automotivo (1), estágio de administração (1), estágio de educação física (1), estágio de ensino médio (5), estágio de publicidade e propaganda (1), mecânico a diesel (1), modelista (1), motoboy (1), motorista carreteiro (10), movimentador de mercadorias (1), operador de balança (1), operador de máquina - pá mecânica (1), operador de telemarketing ativo (10), promotor de vendas (1), recepcionista (2), técnico de manutenção de instalação de rede (1), técnico de nutrição (1) e vendedor de autopeças (2).

Vagas para pessoas com deficiência: Ajudante (2), assistente de atendimento (1), assistente operacional (2), auxiliar (9), auxiliar de almoxarifado (2), auxiliar de logística (2), auxiliar de montador de elevador cremalheira (1), cobrador (1), mecânico (1), montador de elevador cremalheira (1), motorista carreteiro (1), operador de empilhadeira (2), operador de máquina de sorvete (2), operador de telemarketing ativo (3), pintor automotivo caminhão (1), promotor de vendas (2), representante de atendimento (50), salgadeira (1) e técnico de segurança do trabalho (3).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA